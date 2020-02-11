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Believe. Вышел клип Meek Mill и Тимберлейка. Видео

Американский рэпер Meek Mill на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Believe, записанный вместе с певцом Джастином Тимберлейком. В ролике показана история девушки, отца которой берут под арест. Она, переживая это, начинает заниматься боксом. Meek Mill в кадре появляется с кулоном, в центре которого расположен портрет рэпера Nipsey Hussle, которого застрелили в апреле 2019 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Meek Mill (на скриншоте слева) в кадре появляется с кулоном, в центре которого расположен портрет рэпера Nipsey Hussle
Meek Mill (на скриншоте слева) в кадре появляется с кулоном, в центре которого расположен портрет рэпера Nipsey Hussle
Скриншот: Meek Mill / YouTube
видео

Видео: Meek Mill / YouTube
Теги: видео, клип, Джастин Тимберлейк, Nipsey Hussle, Meek Mill
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