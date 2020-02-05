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"Спасибо тебе, девочка, за прекрасное десятилетие, проведенное вместе". Шоптенко рассказала о новых взглядах на жизнь

Украинский хореограф Алена Шоптенко, участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" призналась, что в ее жизни начался новый этап, который уже отражается на ее внешнем виде.

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Шоптенко: Пришло время сменить квикстеп на вальс
Шоптенко: Пришло время сменить квикстеп на вальс
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко, участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" разместила в Instagram подборку собственных снимков

"Я очень не люблю перемены. Вот прямо любые кардинальные изменения в жизни для меня как фильм ужасов в пустом темном доме. А сейчас так происходит, что моя внутренняя дисциплинированная девочка в спортивных тренировочных лосинах вытесняется чем-то новым, совсем не знакомым. Хочется быть женственной, спокойной, никуда не спешить, надеть утром легкую улыбку и неторопливо прожить день, получая удовольствие, а не в бешеном ритме бежать, снося все на своем пути. Я стала выделять время для себя. Перерыла весь гардероб, убрала все агрессивные вещи на дальнюю полку, и оказалось, что носить мне опять нечего.⠀ В общем, спасибо тебе, девочка, за прекрасное десятилетие, проведенное вместе. Мы спешили и успевали, но, кажется, пришло время сменить квикстеп на вальс... И кружим!" – написала она.

Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года. Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". Она была партнершей Владимира Зеленского.

В 2019 году Шоптенко танцевала на "Танцах со звездами" с белорусским актером Алексеем Яровенко.

Теги: Алена Шоптенко, Танцы со звездами
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