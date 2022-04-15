ГОРДОН
 
 
Новости бизнеса Актуально

"Зеонбуд" обратился с предложением в Кабинет Министров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Изменения, которые "Зеонбуд" предлагает внести в работу, не касаются параметров передатчиков и покрытия, отметили в компании
Изменения, которые "Зеонбуд" предлагает внести в работу, не касаются параметров передатчиков и покрытия, отметили в компании
Фото: depositphotos.com

6 апреля ООО "Зеонбуд", как оператор цифровой телесети Т2, обратилось в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (далее – Национальный совет) с предложением перевести работу сети в режим двух мультиплексов, что позволило бы сэкономить 145 миллионов средств государственного бюджета, а также кардинально снизить расходы телекомпаний на вещание в цифровой сети. А уже 9 апреля получили категорический ответ – нет. Пресс-релиз компании об этом 15 апреля опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

К анализу аргументов Национального совета вернемся немного дальше, а сначала объясним ситуацию на примере.

Если вам нужно перевезти 40 тонн груза и у вас четыре автомобиля грузоподъемностью по 20 тонн, очевидно, что вы загрузите полностью два автомобиля, а не четыре по половине. И это верное решение. Получите значительную экономию на горючем, заработной плате водителей, расходах на обслуживание и так далее.

Конкретно такая ситуация сложилась и в цифровой сети Т2. У нас есть четыре сети МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5, а количество каналов в два раза меньше. Потому и обратились в Национальный совет с предложением перейти на работу только в двух сетях, ведь идет война, рекламный рынок упал, телеканалы транслируют марафон, их платежеспособность на нуле. Нужно искать пути экономии, выживания.

Более того, учитывая важность доступа граждан к информации, СНБО принял решение, которым обязал Кабинет Министров профинансировать расходы по эксплуатации телесети. Таким образом, речь уже идет об экономии государственных средств. А 145 миллионов гривен – это немалые деньги, тем более в условиях, когда каждая свободная гривна должна идти на Вооруженные силы Украины.

Нам непонятна позиция Национального совета, как государственный орган может быть против значительной экономии государственных средств во время войны, да еще на основании двух несостоятельных аргументов. Первый аргумент – телезрителям потребуется пересканировать каналы. С точки зрения Национального совета это "приведет к катастрофическим последствиям" (?!). Очень странный аргумент, ведь 29 марта Национальный совет принял решение об изменении расположения каналов в сети, что тоже связано с необходимостью сканирования каналов, и ни слова о катастрофичности.

Второй аргумент – уменьшится покрытие сети, а основание для такого вывода – посоветовались со специалистами концерна РРТ. Этот аргумент еще безосновательнее первого.

В Концерне РРТ нет ни одного специалиста по вопросам радиочастотного планирования, как и соответствующего технического обеспечения для выполнения анализа покрытия цифровых сетей. Поэтому Концерн РРТ вообще не может быть экспертом в этом вопросе, тем более что Концерн РРТ – заинтересованная сторона.

Изменения, которые мы предлагаем, вообще не касаются параметров передатчиков, а соответственно, и покрытия. Например, если пересадить часть пассажиров из одного автобуса в другой, очевидно, что количество установленных кресел в каждом из автобусов не изменится, а вот Национальный совет пытается утверждать, что изменится.

Наше предложение наоборот улучшит покрытие, ведь сеть МХ-1 имеет большее покрытие за счет ввода дополнительной 21 передающей станции, а мы предлагаем увеличить количество каналов именно в этом мультиплексе.

Мы не можем принять такие безосновательные аргументы Национального совета, особенно когда речь идет об экономии сотен миллионов государственных средств и будущем цифрового телевидения в стране, поэтому направили свое предложение премьер-министру Украины, Совету национальной безопасности и обороны, в Офис президента Украины.

Пресс-служба ООО "Зеонбуд"

Теги: телевидение, Кабинет Министров, Нацсовет, Зеонбуд, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (179418)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (164882)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (156497)
4
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (41030)
5
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (39226)
6
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (29291)
7
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (27091)
8
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси (27085)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS