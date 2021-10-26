Бардаш ответил на вопрос, чей Крым

Бардаш: Для меня Крым, конечно же, украинский. Всегда им был и должен оставаться Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я вам вопрос "чей Крым?" не задам. Я вас спрошу: вы для себя поняли, чей Крым?" – обратился Гордон к Бардашу.

"Спасибо за вопрос. Потому что в слове "поняли" есть определенный период времени, который должен быть для осознания. Это 100%. Для меня Крым, конечно же, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Это факт. Как может быть по-другому? Пришли люди, забрали... Ну, то есть типа?" – сказал музыкант.

Он подчеркнул, что не знает, как на этот вопрос можно отвечать по-другому.

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00