ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Бывший "губернатор" Севастополя добился снятия санкций Евросоюза, доказав, что больше не связан с российской властью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Овсянников был уволен в 2019 году
Овсянников был уволен в 2019 году
Фото: obyektiv.press

Европейский союз отменил санкции против пророссийского "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова. Подтверждающий это документ 6 февраля опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Санкции против него за поддержку российской аннексии Крыма и его интеграцию в РФ были введены еще в 2017 году, а потом продлевались. 11 июля президент России Владимир Путин уволил Овсянникова с поста "губернатора", и в том же году он подал иск в ЕС, в котором подчеркнул, что наложенные ограничения мешают ему вести бизнес на территории Евросоюза, в частности зарегистрировать компанию на Кипре.

В конце октября 2022 года Европейский суд постановил аннулировать решение  о продлении санкций. Суд посчитал недоказанным, что бывший крымский чиновник по-прежнему связан с российским руководством и оказывает дестабилизирующее влияние на Украину после ухода с должности.

"Заявитель уже прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его имени в список... Совет не может обоснованно ссылаться на тот факт, что заявитель не занял позицию дистанцирования от российского правительства в отношении ситуации в Украине", – говорится в решении.

Российское издание "Медуза" отмечает, что такая позиция Европейского суда  является "знаковой" для российских чиновников.

"Это показывает механизм действия санкций. Если тебя внесли по должности – уходи и пытайся снять их. Для чиновников это потенциально интересно. Особенно если они не задействованы в войне", – сказал источник издания.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с незаконной оккупацией Крыма. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым.

Теги: Крым, санкции, Севастополь, Евросоюз, Дмитрий Овсянников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках
"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках
Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"
Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"
Галина ГРИШИНА
Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир в третий раз стала матерью. Фото
Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир – в третий раз стала матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (27290)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (20663)
3
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (17571)
4
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (16556)
5
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (14277)
6
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (12020)
7
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (11147)
8
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (10335)
 
 
 
 