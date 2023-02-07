Бывший "губернатор" Севастополя добился снятия санкций Евросоюза, доказав, что больше не связан с российской властью

Санкции против него за поддержку российской аннексии Крыма и его интеграцию в РФ были введены еще в 2017 году, а потом продлевались. 11 июля президент России Владимир Путин уволил Овсянникова с поста "губернатора", и в том же году он подал иск в ЕС, в котором подчеркнул, что наложенные ограничения мешают ему вести бизнес на территории Евросоюза, в частности зарегистрировать компанию на Кипре.
В конце октября 2022 года Европейский суд постановил аннулировать решение о продлении санкций. Суд посчитал недоказанным, что бывший крымский чиновник по-прежнему связан с российским руководством и оказывает дестабилизирующее влияние на Украину после ухода с должности.
"Заявитель уже прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его имени в список... Совет не может обоснованно ссылаться на тот факт, что заявитель не занял позицию дистанцирования от российского правительства в отношении ситуации в Украине", – говорится в решении.
Российское издание "Медуза" отмечает, что такая позиция Европейского суда является "знаковой" для российских чиновников.
"Это показывает механизм действия санкций. Если тебя внесли по должности – уходи и пытайся снять их. Для чиновников это потенциально интересно. Особенно если они не задействованы в войне", – сказал источник издания.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с незаконной оккупацией Крыма. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.
Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым.