Бывший "губернатор" Севастополя добился снятия санкций Евросоюза, доказав, что больше не связан с российской властью

Санкции против него за поддержку российской аннексии Крыма и его интеграцию в РФ были введены еще в 2017 году, а потом продлевались. 11 июля президент России Владимир Путин уволил Овсянникова с поста "губернатора", и в том же году он подал иск в ЕС, в котором подчеркнул, что наложенные ограничения мешают ему вести бизнес на территории Евросоюза, в частности зарегистрировать компанию на Кипре.

В конце октября 2022 года Европейский суд постановил аннулировать решение о продлении санкций. Суд посчитал недоказанным, что бывший крымский чиновник по-прежнему связан с российским руководством и оказывает дестабилизирующее влияние на Украину после ухода с должности.

"Заявитель уже прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его имени в список... Совет не может обоснованно ссылаться на тот факт, что заявитель не занял позицию дистанцирования от российского правительства в отношении ситуации в Украине", – говорится в решении.

Российское издание "Медуза" отмечает, что такая позиция Европейского суда является "знаковой" для российских чиновников.

"Это показывает механизм действия санкций. Если тебя внесли по должности – уходи и пытайся снять их. Для чиновников это потенциально интересно. Особенно если они не задействованы в войне", – сказал источник издания.