ФСБ России задержала в аннексированном Крыму одессита. Полиция Украины открыла уголовное производство

Оккупанты обвинили 22-летнего жителя Одессы, который приехал в Крым на отдых с матерью, в публичной поддержке экстремистской деятельности на полуострове.

Оккупанты обвинили Долженкова в призывах к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове Скриншот: Вести Севастополь / YouTube

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополь открыло уголовное производство по факту незаконного задержания Федеральной службой безопасности России на территории аннексированного Крыма жителя Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба управления на своей странице в Facebook.

Установлено, что в начале сентября нынешнего года 22-летний украинец приехал с матерью в Крым на отдых. В Евпатории его задержали оккупанты за якобы поддержку экстремистской деятельности на полуострове.

Информацию об инциденте украинские полицейские обнаружили во время мониторинга сети интернет. Выяснилось, что оккупанты возбудили против 22-летнего одессита уголовное дело за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Сотрудники так называемого "крымского управления ФСБ" доставили задержанного в Симферополь, где так называемый "Киевский райсуд" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент украинец содержится в следственном изоляторе №1 Симферополя.

Действия оккупационных властей Крыма украинскими правоохранителями квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Изданию "Крым.Реалии" из собственных источников стало известно, что задержанного зовут Александр Долженков.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.