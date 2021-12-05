Климкин считает, что в борьбе за Крым Украине следовало выбрать другую стратегию

Речь об этом зашла после вопроса, как он прокомментирует заявление президента Украины Владимира Зеленского, что бывший врио президента, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов – "один из тех людей, которые потеряли Крым".

"Я считаю, что в случае Крыма нужно было выбрать другую стратегию. Это мое личное мнение. Нужно было создать очаги сопротивления. И это [президента России Владимира] Путина в этой ситуации отвлекло бы, возможно, на другую стратегию и другую тактику", – ответил Климкин.

Он руководил Министерством иностранных дел Украины с июня 2014 года по август 2019-го.