Крымскотатарского правозащитника Джеппарова оккупанты в Крыму задержали якобы за неповиновение полиции

"Правозащитник Абдурешит Джеппаров задержан по обвинению в неповиновении полиции и находится в изоляторе Железнодорожного райотдела Симферополя", – говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердила "Суспільному" крымская правозащитница Лутфие Зудиева.

Общественная организация "КрымSOS" опубликовала заявление правозащитных организаций по поводу задержания оккупантами Джеппарова.

"Украинское правозащитное сообщество рассматривает задержание Абдурешита Джеппарова как составляющую систематического и широкомасштабного преследования крымских правозащитников и активистов, которое продолжается с самого начала российской оккупации Крымского полуострова", – говорится в заявлении.

Правозащитники считают, что происходящие в оккупированном Крыму нарушения прав человека "стали возможны, среди прочего, из-за недостаточной реакции международного сообщества на российскую попытку аннексии Крыма и вторжение на Донбасс в 2014 году".

"Практическое игнорирование международным сообществом военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе стало благоприятной почвой для полномасштабной войны Российской Федерации против Украины", – заявили они.

Правозащитники призвали правительства иностранных государств и международные организации "выразить решительный консолидированный протест против задержания Абдурешита Джеппарова и потребовать его немедленного и безоговорочного освобождения", отреагировать на нарушения Россией прав человека в Крыму и на других территориях Украины, а также "увеличить всестороннюю, включая военную, поддержку Украины с целью деоккупации всех территорий Украины, включая Крымский полуостров, поскольку деоккупация является неотъемлемой предпосылкой прекращения массовых зверств и восстановления верховенства права".

25 апреля в Белогорске российские силовики провели у Джеппарова обыск, после чего забрали его с собой.