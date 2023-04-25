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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымскотатарского правозащитника Джеппарова оккупанты в Крыму задержали якобы за неповиновение полиции

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Джеппарова правозащитники нашли в изоляторе в Симферополе
Джеппарова правозащитники нашли в изоляторе в Симферополе
Фото: suspilne.media

Задержанный 25 апреля российскими силовиками в оккупированном Крыму крымскотатарский правозащитник Абдурешит Джеппаров нашелся в изоляторе в Симферополе. Об этом информирует проект "Ґрати".

"Правозащитник Абдурешит Джеппаров задержан по обвинению в неповиновении полиции и находится в изоляторе Железнодорожного райотдела Симферополя", – говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердила "Суспільному" крымская правозащитница Лутфие Зудиева.

Общественная организация "КрымSOS" опубликовала заявление правозащитных организаций по поводу задержания оккупантами Джеппарова.

"Украинское правозащитное сообщество рассматривает задержание Абдурешита Джеппарова как составляющую систематического и широкомасштабного преследования крымских правозащитников и активистов, которое продолжается с самого начала российской оккупации Крымского полуострова", – говорится в заявлении.

Правозащитники считают, что происходящие в оккупированном Крыму нарушения прав человека "стали возможны, среди прочего, из-за недостаточной реакции международного сообщества на российскую попытку аннексии Крыма и вторжение на Донбасс в 2014 году".

"Практическое игнорирование международным сообществом военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе стало благоприятной почвой для полномасштабной войны Российской Федерации против Украины", – заявили они.

Правозащитники призвали правительства иностранных государств и международные организации "выразить решительный консолидированный протест против задержания Абдурешита Джеппарова и потребовать его немедленного и безоговорочного освобождения", отреагировать на нарушения Россией прав человека в Крыму и на других территориях Украины, а также "увеличить всестороннюю, включая военную, поддержку Украины с целью деоккупации всех территорий Украины, включая Крымский полуостров, поскольку деоккупация является неотъемлемой предпосылкой прекращения массовых зверств и восстановления верховенства права".

25 апреля в Белогорске российские силовики провели у Джеппарова обыск, после чего забрали его с собой.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

15 февраля 2023 года представительство президента Украины в АРК сообщило, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Симферополь, полиция, права человека, правозащитники, крымские татары, обыск, Лутфие Зудиева, общественная организация
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