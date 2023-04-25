В Крыму оккупанты задержали крымского татарина, восемь лет назад исчезли два его родственника – Чубаров

"Сегодня утром российские каратели в оккупированном Крыму ворвались в дом правозащитника, активного участника крымскотатарского национального движения со времен СССР Абдурешита Джеппарова, проживающего в городе Qarasuvbazar (российские оккупанты называют этот город Белогорск). После обыска, который продолжался с 7.00 до 10.00 и в ходе которого в доме изъяли все телефоны и электронные устройства, каратели из ФСБ забрали с собой Абдурешита Джеппарова", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что "более восьми лет назад российские каратели открыто похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова".

"Вечером 27 сентября 2014 года к Исляму Джеппарову и Джевдету Ислямову, находившимся возле магазина автозапчастей "Кисмет" города Qarasuvbazar, подъехал микроавтобус Volkswagen Transporter, оттуда выскочили неизвестные в масках и силой затолкали молодых парней в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", – рассказал Чубаров.

Он подчеркнул, что, "несмотря на все усилия по розыску похищенных Исляма и Джевдета, об их судьбе ничего не известно и поныне".

Адвокаты Эдем Семедляев и Рефат Юнус сообщили проекту "Крым.Реалии", что не могут найти задержанного оккупантами правозащитника.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook осудила задержание Джеппарова и потребовала от страны-агрессора России немедленно освободить правозащитника.