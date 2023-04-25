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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму оккупанты задержали крымского татарина, восемь лет назад исчезли два его родственника – Чубаров

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Джеппарова задержали после обыска, отметил Чубаров
Джеппарова задержали после обыска, отметил Чубаров
Фото: krymr.com

25 апреля российские силовики задержали в оккупированном Крыму крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова, сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня утром российские каратели в оккупированном Крыму ворвались в дом правозащитника, активного участника крымскотатарского национального движения со времен СССР Абдурешита Джеппарова, проживающего в городе Qarasuvbazar (российские оккупанты называют этот город Белогорск). После обыска, который продолжался с 7.00 до 10.00 и в ходе которого в доме изъяли все телефоны и электронные устройства, каратели из ФСБ забрали с собой Абдурешита Джеппарова", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что "более восьми лет назад российские каратели открыто похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова".

"Вечером 27 сентября 2014 года к Исляму Джеппарову и Джевдету Ислямову, находившимся возле магазина автозапчастей "Кисмет" города Qarasuvbazar, подъехал микроавтобус Volkswagen Transporter, оттуда выскочили неизвестные в масках и силой затолкали молодых парней в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", – рассказал Чубаров.

Он подчеркнул, что, "несмотря на все усилия по розыску похищенных Исляма и Джевдета, об их судьбе ничего не известно и поныне".

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid02sYfbzQVaYMUDT5TUJiJcMoEVsFPfqkC3QMiha4pxeVNcsrz3eVGUzfZ8gW9BJTPml

Адвокаты Эдем Семедляев и Рефат Юнус сообщили проекту "Крым.Реалии", что не могут найти задержанного оккупантами правозащитника.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook осудила задержание Джеппарова и потребовала от страны-агрессора России немедленно освободить правозащитника.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid026Lrnzxa7Ayijuk2XJKCc91VVJz6MvZR9fRUQ6TXjpxAXgP4CaJNnBwErBpQerA5ol

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

15 февраля 2023 года представительство президента Украины в АРК сообщило, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, правозащитники, Рефат Чубаров, ФСБ, крымские татары, обыск, задержание, адвокат, российские оккупанты
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