МИД Украины направил ноту протеста Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом

Она отметила, что с 28 июня по 4 июля в Никарагуа проходил визит представителей оккупационной власти Крыма, в рамках которого были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. МИД в очередной раз призвал отменить все неправомерные решения относительно Автономной Республики Крым как неотъемлемой части территории Украины.
"Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций относительно лиц, причастных к нарушению законодательства Украины", – добавила Джапарова.
Подконтрольное России правительство Крыма 2 июля писало, что "крымская делегация посетила Никарагуа с деловым визитом". Сообщалось, что подписанные соглашения "открывают возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма". Речь шла о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции.
Никарагуа находится в Центральной Америке между Коста-Рикой и Гондурасом. Она является давним союзником России на международной арене. В 2008 году эта страна стала одной из немногих, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Никарагуа – одна из немногих стран, которая признала незаконную аннексию Крыма Россией. В 2020 году Никарагуа создала в Крыму дипломатическое представительство и назначила консула. Им стал сотрудник российских спецслужб, бывший полномочный представитель президента России в "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.
В феврале 2021 года Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму.