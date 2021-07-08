МИД Украины направил ноту протеста Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом

Она отметила, что с 28 июня по 4 июля в Никарагуа проходил визит представителей оккупационной власти Крыма, в рамках которого были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. МИД в очередной раз призвал отменить все неправомерные решения относительно Автономной Республики Крым как неотъемлемой части территории Украины.

"Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций относительно лиц, причастных к нарушению законодательства Украины", – добавила Джапарова.

Подконтрольное России правительство Крыма 2 июля писало, что "крымская делегация посетила Никарагуа с деловым визитом". Сообщалось, что подписанные соглашения "открывают возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма". Речь шла о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции.

Фото: rk.gov.ru