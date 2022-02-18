Нацполиция Украины подготовила документы об экстрадиции из Чехии причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

Следователи передали в Офис генерального прокурора материалы для экстрадиции Франчетти в Украину. Его планируют привлечь к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании.
"Боевика задержали чешские коллеги по запросу украинских правоохранителей. Александра Франчетти подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании во время так называемой крымской весны, которая способствовала оккупации АР Крым Российской Федерацией", – подчеркнули в НПУ.
Франчетти в суде не отрицал участие в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" во время аннексии Крыма Россией. Однако он не согласился с терминологией, сообщил 10 февраля чешский сайт iDNES.cz.
Россиянин рассказал, что приехал в Крым в феврале 2014 года, чтобы спасти семью и имущество. Он собрал в Севастополе группу, которая могла "остановить экстремистов или вооруженные группы".
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Франчетти 12 сентября 2021 года задержали в аэропорту Праги. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным.
В Чехии россиянин работал фитнес-тренером.
Под стражу суд в Праге отправил Франчетти 14 сентября, заседание проходило в закрытом для общественности формате.
МИД РФ 16 сентября призвал Чехию отпустить Франчетти. Спикер министерства Мария Захарова пригрозила, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".
Офис генерального прокурора Украины уточнял, что прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.