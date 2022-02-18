Нацполиция Украины подготовила документы об экстрадиции из Чехии причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

Франчетти планируют привлечь к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании Фото: npu.gov.ua

Следователи передали в Офис генерального прокурора материалы для экстрадиции Франчетти в Украину. Его планируют привлечь к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании.

"Боевика задержали чешские коллеги по запросу украинских правоохранителей. Александра Франчетти подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании во время так называемой крымской весны, которая способствовала оккупации АР Крым Российской Федерацией", – подчеркнули в НПУ.

Франчетти в суде не отрицал участие в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" во время аннексии Крыма Россией. Однако он не согласился с терминологией, сообщил 10 февраля чешский сайт iDNES.cz.

Россиянин рассказал, что приехал в Крым в феврале 2014 года, чтобы спасти семью и имущество. Он собрал в Севастополе группу, которая могла "остановить экстремистов или вооруженные группы".