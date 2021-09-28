Прокуратура АР Крым обвинила двух бывших сотрудников СБУ в пытках украинского активиста

Мужчины на момент совершения преступления были сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю, утверждают в прокуратуре.

В начале февраля 2015 года они похитили в Крыму и незаконно лишили свободы проукраинского активиста, участника Революции достоинства, отметила прокуратура АР Крым.

Бывшие сотрудники СБУ применяли к задержанному физическое насилие, угрозы и пытки. Так они хотели получить от активиста признание в преступлениях, которые он не совершал, сообщили в ведомстве. Сотрудники ФСБ обвинили его в нанесении телесных повреждений сотруднику "Беркута" в Киеве и в подготовке диверсии на территории Крыма.

Мужчин обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

"Работники" незаконно созданного управления ФСБ обвиняются в совершении военного преступления, которое заключается в причинении пыток и незаконном заключении гражданина Украины и представляет собой серьезное нарушение статьи 147 [Женевской] конвенции [от 12 августа 1949 года] о защите гражданского населения во время войны", – резюмировала прокуратура.