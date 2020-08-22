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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия разжигает ненависть в оккупированном Крыму на религиозной почве – представительство Украины при ООН

В аннексированном Россией Крыму десятки людей лишены свободы за свои религиозные убеждения, отметило постоянное представительство Украины при ООН.

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Собор ПЦУ в оккупированном Симферополе захвачен, отметило представительство Украины при ООН
Собор ПЦУ в оккупированном Симферополе захвачен, отметило представительство Украины при ООН
Фото: krymr.com

Россия разжигает ненависть в аннексированном Крыму на почве религии. Об этом 22 августа в Facebook заявило постоянное представительство Украины при ООН.

В дипмиссии отметили, что в аннексированном Крыму десятки людей лишены свободы за свои религиозные убеждения.

"Члены мусульманской общины преследуются и притесняются. Практически уничтожена Православная церковь Украины, захвачен главный украинский храм Святых Владимира и Ольги в Симферополе. Россия как страна-оккупант проводит широкомасштабную информационную пропаганду с целью разжигания ненавистнических высказываний в отношении религиозных, этнических и социальных групп в Крыму", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/UKRinUN/posts/1375430256141243

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, церковь, аннексия, Хизб ут-Тахрир, ПЦУ
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