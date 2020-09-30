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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Самолет Росгидрометцентра не смог вызвать дождь из крымских облаков

Самолет Российского гидрометцентра совершил два неудачных вылета в оккупированном Россией Крыму для искусственного вызова осадков. Специалисты заявили, что подходящих облаков было мало.

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Специальный самолет распыляет в облаках химические реагенты, которые могут вызвать дождь
Специальный самолет распыляет в облаках химические реагенты, которые могут вызвать дождь
Фото: pixabay.com

30 сентября в оккупированный Россией Крым прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д Российского гидрометеорологического центра, чтобы принудительно вызвать осадки. Об этом сообщил "Интерфакс".

Самолет пролетает через облака, собирая о них информацию, а при повторном заходе применяет химические реагенты, которые могут вызвать дождь. Российские метеорологи заверили, что это не опасно для экологии и для людей, сказано в сообщении.

В течение дня самолет совершил два вылета, пишет "Интерфакс". Обе попытки вызвать дождь оказались неудачными. Начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян сообщил, что подходящих для вызова осадков облаков было мало, и назвал ситуацию аномальной.

По информации агентства, гидрометцентр планирует, что самолет налетает на полуострове 25–35 часов.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

22 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов жестко ограничили подачу воды – она подается по часам утром и вечером. Оккупационные власти Крыма заявили, что рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды.

Теги: Россия, Крым, самолет, вода, дожди, осадки
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