Самолет Росгидрометцентра не смог вызвать дождь из крымских облаков

Самолет Российского гидрометцентра совершил два неудачных вылета в оккупированном Россией Крыму для искусственного вызова осадков. Специалисты заявили, что подходящих облаков было мало.

Специальный самолет распыляет в облаках химические реагенты, которые могут вызвать дождь Фото: pixabay.com

30 сентября в оккупированный Россией Крым прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д Российского гидрометеорологического центра, чтобы принудительно вызвать осадки. Об этом сообщил "Интерфакс".

Самолет пролетает через облака, собирая о них информацию, а при повторном заходе применяет химические реагенты, которые могут вызвать дождь. Российские метеорологи заверили, что это не опасно для экологии и для людей, сказано в сообщении.

В течение дня самолет совершил два вылета, пишет "Интерфакс". Обе попытки вызвать дождь оказались неудачными. Начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян сообщил, что подходящих для вызова осадков облаков было мало, и назвал ситуацию аномальной.

По информации агентства, гидрометцентр планирует, что самолет налетает на полуострове 25–35 часов.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.