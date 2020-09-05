"Суд" в Крыму оставил под арестом до декабря одного из обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

Фигуранту крымского дела "Хизб ут-Тахрир" Вадиму Бектемирову продлили арест до 2 декабря, свою вину подзащитный не признал, рассказали в общественном объединении "Крымская солидарность".

Подконтрольный России "Верховный суд" Крыма 4 сентября отклонил апелляционную жалобу адвоката и оставил под арестом фигуранта крымского дела "Хизб ут-Тахрир" Вадима Бектемирова. Об этом сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность".

Согласно сообщению, Бектемиров останется в следственном изоляторе до 2 декабря.

"В своей апелляционной жалобе я просил в ходатайстве следователя отказать в полном объеме. Обосновал это тем, что вину в преступлении мой подзащитный не признает, проживает на территории Крыма длительное время, имеет семью. Однако суд наши доводы не учел и оставил решение Киевского районного "суда" без изменения", – рассказал адвокат Бектемирова Марлен Халиков.

Защитник арестованного ходатайствовал о том, чтобы Бектемирова доставили в зал судебного заседания, но "суд" не удовлетворил это обращение. Подсудимый участвовал в заседании "суда" через видео-конференц-связь из СИЗО.

Вадим Бектемиров – магистр по специальности "Исламские вероучения" факультета арабской литературы и гуманитарных наук. Он закончил университет "Аль-Джинан" в Триполи (город в Ливане. До ареста Бектемиров проводил дуа (молебен) в поддержку семей крымских политзаключенных, организовывал передачи арестованным крымским татарам и посещал судебные заседания, пишет "Крымская солидарность".

Рано утром 7 июля в домах крымских татар в разных районах Крыма начались обыски, после которых российские силовики задержали Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Суфьянова, Хайретдинова, Вадима Бектемирова и Зекирью Муратова.

Оккупационные власти Крыма вменяют задержанным участие в организации "Хизб ут-Тахрир". Оккупанты заявили, что задержали "трех главарей и четырех рядовых активных участников" организации.

После этих обысков Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начало уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило проведение обысков и заявило, что действия российских силовиков являются продолжением политики РФ по созданию атмосферы страха на полуострове.