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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суды" в Крыму не имеют права задерживать крымскотатарских активистов – посольство США в Украине

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить оккупацию Крыма. Американские дипломаты подчеркнули, что подконтрольные РФ "суды" выносят решения, на которые не имеют права.

В посольстве США заявили, что "Крым это Украина"
В посольстве США заявили, что "Крым – это Украина"
Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

"Суды" в оккупированном Крыму не имеют права выносить решения о содержании под стражей крымскотатарских активистов. Об этом 11 февраля заявило в Twitter посольство США в Украине.

"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в городе Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", – сказано в сообщении.

В твите подчеркивается, что "Крым – это Украина".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным  заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

Теги: Россия, Крым, Украина, посольство, права человека, оккупация, крымские татары, посольство США, аннексия, суды, активист, задержание
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