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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сын "украинского диверсанта" Дудки заявил, что его отца "лечат наугад"

Илья Дудка, сын "украинского диверсанта" Владимира Дудки, рассказал, что в колонии Ставропольского края России его отца лечат от чесотки и параллельно делают инъекции от аллергии, но дерматолог не делал никаких анализов.

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4 апреля 2019 года Дудку (слева) и Алексея Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы
4 апреля 2019 года Дудку (слева) и Алексея Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: Илья Дудка / Facebook

16 марта Илья Дудка, сын "украинского диверсанта" Владимира Дудки, заявил в Facebook, что в колонии Ставропольского края России его отца "лечат наугад".

Дудка написал, что отец позвонил ему и первый вопрос его был об обмене, он сомневается, что украинской власти удастся добиться освобождения политзаключенных.

"Со здоровьем проблемы те же самые. Лежит в медблоке, лечат от чесотки и параллельно делают инъекции от аллергии. Выяснилось, что назначенные дерматологом анализы не были проведены, лечат наугад. В результате зуд немного стих, но появляются новые очаги сыпи. Здесь пока непробиваемая стена. Боли в желудочно-кишечном тракте, слава богу, стали меньше. Самая большая радость за последнее время – отцу отдали много ваших писем. Он безгранично благодарен каждому написавшему", – добавил сын политзаключенного.

Он призвал украинцев чаще писать письма отцу.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812564655891476&id=100014138475175

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение. 

В августе "Севастопольский городской суд" оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Владимир Дудка, политзаключенные, аллергия, Илья Дудка
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