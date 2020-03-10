Турчинов заявил, что в 2014 году Меркель просила его отменить мобилизацию

В начале российской агрессии против Украины западные партнеры отказались выполнять Будапештский меморандум, назвав его "политической декларацией", заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель просила тогдашнего и.о. президента Украины (последствии – секретаря Совета нацбезопасности и обороны) Александра Турчинова отменить первый указ о мобилизации, чтобы не провоцировать Россию. Об этом Турчинов заявил в интервью "Крым.Реалии", посвященном годовщине оккупации Крыма Россией.

"Когда я подписал указ о мобилизации, мне звонили, в том числе и Ангела Меркель… Я не буду говорить, что партнеры полностью отвернулись от Украины. Да, была дипломатическая, политическая помощь, были и кредитные ресурсы, которые получала наша страна. Была серьезная поддержка в виде санкций против России. Но когда мне звонили и просили отменить мобилизацию, потому что мы "провоцируем Россию"… Я отвечал, что у нас нет других возможностей защищать страну", – отметил он.

В начале российской агрессии в Крыму, заявил Турчинов, Украина требовала выполнять обязательства о гарантиях безопасности со стороны подписантов Будапештского меморандума, однако западные страны отказались.

"Когда начиналась агрессия в Крыму, я попросил передать мне Будапештский договор. Там четко написано, что государства-гаранты обеспечивают Украине защиту ее территориальной целостности, гарантируют защиту от внешнего агрессора. У нас был один из самых сильных ядерных потенциалов в мире. В мире! С таким потенциалом не то, что бы Россия, никто бы не посмел дышать в сторону Украины перегаром, понимаете? Начинается агрессия, я даю поручение связаться со всеми нашими стратегическими партнерами и гарантами нашей безопасности, и потребовать выполнения Будапештского меморандума. […] Мне сказали: "Будапештский меморандум – это политическая декларация. Наши солдаты не будут воевать на вашей стороне". То есть ядерное оружие было реальное, а договор – политическая декларация!" – подчеркнул Турчинов.

На просьбу помочь Украине поставками вооружений, сказал Турчинов, западные страны заявили, что будут "помогать только на дипломатическом уровне, потому что военные поставки будут провоцировать Россию на усиление агрессии".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.