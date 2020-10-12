Украинские следователи сообщили о подозрении боевику, который был участником "Самообороны Крыма"

В начале марта 2014 года участник "Самообороны Крыма" проходил "службу" на блокпосте "Орловский мост" на въезде в Севастополь, сообщает Главное управление Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе.

По данным полиции, злоумышленник выполнял противоправные приказы главарей незаконного вооруженного формирования Фото: Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі / Facebook

Крымские следователи сообщили о подозрении боевику, который был участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом 12 октября в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Установлено, что после оккупации украинского полуострова подозреваемый добровольно вступил в "Самооборону Крыма". В начале марта 2014 года он проходил "службу" на блокпосте "Орловский мост" на въезде в Севастополь.

По данным полиции, злоумышленник выполнял противоправные приказы главарей незаконного вооруженного формирования. В частности, угрожая применением огнестрельного оружия и физической силы, подозреваемый осуществлял контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан и обыскивал транспортные средства, которые двигались в направлении Севастополя.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

29 сентября прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск двух участников "Самообороны Севастополя".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.