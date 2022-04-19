ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Во Львове задержали жительницу Крыма, работавшую в одном из так называемых "министерств" оккупированного полуострова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Злоумышленнице сообщили о подозрении в государственной измене, что предусматривает до 15 лет лишения свободы
Злоумышленнице сообщили о подозрении в государственной измене, что предусматривает до 15 лет лишения свободы
Фото: ua.depositphotos.com

Во Львове задержали 58-летнюю жительницу оккупированного Крыма, работавшую в одном из незаконных так называемых "министерств", созданных российскими оккупационными властями. Об этом 19 апреля сообщила Львовская областная прокуратура.

"С 2014-го по 2021 год подозреваемая занимала руководящую должность в одном из незаконно созданных "министерств АРК", чем способствовала утверждению оккупационных властей РФ и оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении.

По данным управления Службы безопасности Украины во Львовской области, за свою работу злоумышленница была неоднократно награждена оккупантами.

Также сообщается, что женщина открыто поддерживала агрессию РФ против Украины и преступления российских военных.

В Украину она прибыла накануне полномасштабного вторжения России.

"В январе 2022 года женщина прибыла на территорию Украины – по ее словам, "приехала по семейным обстоятельствам". Однако бежать назад ей уже не удалось, ведь Россия приступила к так называемой "военной спецоперации". Поэтому план побега предательница проложила через границу с ЕС во Львовской области и дальше через Беларусь и Россию", – сообщила СБУ.

https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/353125726857227

Злоумышленнице сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 4 млн грн.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Львов, СБУ, Крым, Украина, прокуратура, оккупация, преступление, женщины, подозрение, деятельность, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
  "Любительница "русского мира", "стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
  "Любительница "русского мира", "стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны
"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны
"Они бьют по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику". Тополя показал обстрелянную российскими оккупантами поликлинику в Харькове
"Они бьют по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику". Тополя показал обстрелянную российскими оккупантами поликлинику в Харькове
  "У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат
  "У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (97421)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (50453)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (49287)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (42769)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (40460)
6
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21682)
7
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (21261)
8
Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию (16057)
 
 
 
 