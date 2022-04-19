Во Львове задержали жительницу Крыма, работавшую в одном из так называемых "министерств" оккупированного полуострова

Злоумышленнице сообщили о подозрении в государственной измене, что предусматривает до 15 лет лишения свободы Фото: ua.depositphotos.com

"С 2014-го по 2021 год подозреваемая занимала руководящую должность в одном из незаконно созданных "министерств АРК", чем способствовала утверждению оккупационных властей РФ и оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении.

По данным управления Службы безопасности Украины во Львовской области, за свою работу злоумышленница была неоднократно награждена оккупантами.

Также сообщается, что женщина открыто поддерживала агрессию РФ против Украины и преступления российских военных.

В Украину она прибыла накануне полномасштабного вторжения России.

"В январе 2022 года женщина прибыла на территорию Украины – по ее словам, "приехала по семейным обстоятельствам". Однако бежать назад ей уже не удалось, ведь Россия приступила к так называемой "военной спецоперации". Поэтому план побега предательница проложила через границу с ЕС во Львовской области и дальше через Беларусь и Россию", – сообщила СБУ.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 4 млн грн.