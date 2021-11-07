Бардаш: Мысли о том, где мои биологические родители, ко мне никогда не приходили

Он также сказал, что не пытался их найти.
На вопрос: "Вам не хочется узнать, кто ваши родители?" – Бардаш ответил: "Наверное, больше нет, чем да".
"Может быть, если бы это случилось в какой-то передаче – але-оп! – и появились, тогда окей. А тратить на это время, включаться в поиски – не особо. Для меня родители – люди, которые меня воспитали. Эти мысли: "Где мои [биологические] родители?" – никогда не приходили", – сказал он.
Продюсер также сказал, что имя Юрий ему дали при рождении, а Бардаш – фамилия родителей, которые его усыновили.
Он добавил, что у него нет желания узнать фамилию биологических родителей.
"Мне нравится фамилия Бардаш. Мощная фамилия, сильная", – сказал артист.
Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью
Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.
В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
Бардаш является одним из исполнителей песни "Грибов" "Тает лед", которая принесла группе большую популярность. Клип на эту композицию в YouTube посмотрели более 242 млн раз.