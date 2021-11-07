Бардаш: Мысли о том, где мои биологические родители, ко мне никогда не приходили

Бардаш: Для меня родители – люди, которые меня воспитали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он также сказал, что не пытался их найти.

На вопрос: "Вам не хочется узнать, кто ваши родители?" – Бардаш ответил: "Наверное, больше нет, чем да".

"Может быть, если бы это случилось в какой-то передаче – але-оп! – и появились, тогда окей. А тратить на это время, включаться в поиски – не особо. Для меня родители – люди, которые меня воспитали. Эти мысли: "Где мои [биологические] родители?" – никогда не приходили", – сказал он.

Продюсер также сказал, что имя Юрий ему дали при рождении, а Бардаш – фамилия родителей, которые его усыновили.

Он добавил, что у него нет желания узнать фамилию биологических родителей.

"Мне нравится фамилия Бардаш. Мощная фамилия, сильная", – сказал артист.

Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью

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