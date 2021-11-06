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Бардаш: В Киеве я жил в одной квартире с пастырем ячейки, скинхедом, наркоманом, щипачом и еще четырьмя людьми из сброда

 
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Бардаш назвал "супервременем" период своей жизни в переполненной квартире
Бардаш назвал "супервременем" период своей жизни в переполненной квартире
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после переезда в Киев ночевал на лавочках или у подруг, а затем поселился в квартире.

"Когда наступила осень, ко мне подошли люди и сказали: "Есть на "Золотых воротах" квартира. И там собирают, грубо говоря, бомжей". – "А что надо делать?" – "Ну, надо три раза в неделю ходить в церковь". – "Какую церковь?" – "Там все расскажут". Я говорю: "Окей". Ну, надо было где-то жить. Я прихожу. Там двухкомнатная квартира. В одной пастырь ячейки жила... Во второй нас было семь человек. Скинхед, наркоман какой-то, щипач... То есть весь сброд", – объяснил Бардаш.

По его словам, он посещал церковь нигерийского пастора Сандея Аделаджи (позже в Украине было открыто уголовное дело, связанное с передачей квартир в обмен на взносы в деятельность религиозной организации).

"То есть это было прекрасное время. Я провел восемь месяцев в этой квартире. Я стирал за всеми носки, мыл посуду. Там были какие-то бременские музыканты залетные... То есть это было супервремя. Круто то, что мы ходили в церковь: проповеди по четыре часа, прославление...", – отметил музыкант.

Бардаш подчеркнул, что из той истории с посещением церкви "почерпнул очень много библейских мудростей".

"Очень много. Например, я мечтал съехать с этой хаты. Это просто дичь. [...] Там был такой посыл: место, где ты находишься, приведи в порядок, начни его уважать – и будет тебе дано больше… Я первый оттуда съехал. Потом уже мы жили в трехкомнатной квартире вдвоем с парнем. Ну это царство уже! И там висела карта Киева. Я говорю: "Где мы находимся?" Он говорит: "Тыкни ручкой в центр карты – и это будет дом, в котором мы живем". На "Золотых", прямо на Владимирской. Вот так я попал из Алчевска в центр [Киева]", – рассказал музыкант.

Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность  "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и исполнителя Wellboy.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, религия, церковь, музыкант, квартира, Юрий Бардаш
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