Бардаш: В Америке я получил статус беженца от режима Януковича

"Тут мне стало неинтересно. У меня все понятно, все классно. У меня молодая жена на третьем-четвертом месяце беременности была. Я говорю: "Поехали в Америку на ПМЖ". Вот мы сели и уехали", – отметил музыкант.
По его словам, он с семьей прожил в Лос-Анджелесе почти два года, там у него родился сын, получивший гражданство США.
"Надо было с офицером встречаться, юристы. Рассказывать, как получили статус беженцев [от режима беглого президента Украины Виктора] Януковича", – сообщил Бардаш.
Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью
Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.
В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
Бардаш является одним из исполнителей песни "Грибов" "Тает лед", которая принесла группе большую популярность. Клип на эту композицию в YouTube посмотрели более 242 млн раз.