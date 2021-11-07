Бардаш: В Америке я получил статус беженца от режима Януковича

Бардаш: Тут мне стало неинтересно. У меня все понятно, все классно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Тут мне стало неинтересно. У меня все понятно, все классно. У меня молодая жена на третьем-четвертом месяце беременности была. Я говорю: "Поехали в Америку на ПМЖ". Вот мы сели и уехали", – отметил музыкант.

По его словам, он с семьей прожил в Лос-Анджелесе почти два года, там у него родился сын, получивший гражданство США.

"Надо было с офицером встречаться, юристы. Рассказывать, как получили статус беженцев [от режима беглого президента Украины Виктора] Януковича", – сообщил Бардаш.

Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube