Госдеп США выделил $7 млн на защиту культурного наследия в Украине

В Украине к концу прошлого года были повреждены или разрушены из-за российской агрессии около 1,2 тыс. объектов культурной инфраструктуры Фото: kharkivoda.gov.ua

"Поскольку культурная самобытность и наследие Украины находятся под постоянной угрозой и атаками со стороны российских войск, Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США объявило, что его Инициатива реагирования на культурное наследие Украины инвестирует $7 млн в поддержку усилий Украины по защите своего культурного наследия", – сказано в сообщении.

Инициатива реагирования на культурное наследие Украины была разработана для поддержки усилий Украины по защите и восстановлению объектов и коллекций украинского культурного наследия, а также по расширению и укреплению государственно-частного партнерства с гражданским обществом в Украине.

"Инициатива будет отдавать приоритет объектам и коллекциям культурного наследия, на которые непосредственно повлияла жестокая война России в Украине", – добавили в Госдепе.

Предполагается, что она будет поддерживать документирование поврежденных объектов и коллекций для подотчетности, защиту от повреждений и краж, аварийную стабилизацию поврежденных объектов, разработку и реализацию планов сохранения и восстановления, координацию реагирования в связи с объектами культурного наследия и специализированное обучение.

Отмечается, что дополнительное финансирование в $7 млн выделяют, благодаря многолетнему сотрудничеству с правительством Украины через Фонд послов США по сохранению культурного наследия (AFCP).

Министр культуры и информационной политики Украины Украины Александр Ткаченко рассказал в Telegram, на что направят эти средства.

"Прежде всего это фиксация разрушений культурного наследия и создание цифровой карты. Второе – помощь в консервации и частичной реставрации зданий, пострадавших после войны. Третье – развитие национальной системы защиты культурного наследия. Это касается как разработки нормативных документов и создания цифровых реестров, так и обеспечения наших учреждений необходимым оборудованием", – написал он.



