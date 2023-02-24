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КУЛЬТУРА

Госдеп США выделил $7 млн на защиту культурного наследия в Украине

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В Украине к концу прошлого года были повреждены или разрушены из-за российской агрессии около 1,2 тыс. объектов культурной инфраструктуры
В Украине к концу прошлого года были повреждены или разрушены из-за российской агрессии около 1,2 тыс. объектов культурной инфраструктуры
Фото: kharkivoda.gov.ua

Государственный департамент США 23 февраля объявил о выделении $7 млн на защиту культурного наследия Украины. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

"Поскольку культурная самобытность и наследие Украины находятся под постоянной угрозой и атаками со стороны российских войск, Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США объявило, что его Инициатива реагирования на культурное наследие Украины инвестирует $7 млн в поддержку усилий Украины по защите своего культурного наследия", – сказано в сообщении.

Инициатива реагирования на культурное наследие Украины была разработана для поддержки усилий Украины по защите и восстановлению объектов и коллекций украинского культурного наследия, а также по расширению и укреплению государственно-частного партнерства с гражданским обществом в Украине. 

"Инициатива будет отдавать приоритет объектам и коллекциям культурного наследия, на которые непосредственно повлияла жестокая война России в Украине", – добавили в Госдепе.

Предполагается, что она будет поддерживать документирование поврежденных объектов и коллекций для подотчетности, защиту от повреждений и краж, аварийную стабилизацию поврежденных объектов, разработку и реализацию планов сохранения и восстановления, координацию реагирования в связи с объектами культурного наследия и специализированное обучение.

Отмечается, что дополнительное финансирование в $7 млн выделяют, благодаря многолетнему сотрудничеству с правительством Украины через Фонд послов США по сохранению культурного наследия (AFCP).

Министр культуры и информационной политики Украины Украины Александр Ткаченко рассказал в  Telegram, на что направят эти средства.

"Прежде всего это фиксация разрушений культурного наследия и создание цифровой карты. Второе  помощь в консервации и частичной реставрации зданий, пострадавших после войны. Третье  развитие национальной системы защиты культурного наследия. Это касается как разработки нормативных документов и создания цифровых реестров, так и обеспечения наших учреждений необходимым оборудованием", – написал он. 


Контекст:

Минкульт в середине марта 2022 года создал ресурс для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России. Просмотреть уже зафиксированные факты преступлений можно по ссылке

По состоянию на конец 2022 года, в Украине были повреждены или разрушены из-за российской агрессии 1189 объектов культурной инфраструктуры, сообщали в Минкульте. Пострадали более 450 библиотек, более 60 музеев и галерей, около 20 театров и филармоний, более 90 заведений художественного образования, добавили в ведомстве.

В Минкульте отметили, что на оккупированных территориях невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Теги: культура, Госдепартамент США, помощь, Александр Ткаченко, Минкульт, война России против Украины, разрушения, финансирование, Министерство культуры и информационной политики, восстановление
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