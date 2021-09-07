Интервью Гордона с российским поэтом-песенником, другом Высоцкого Кохановским. Где и когда смотреть

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали по Skype, оно продолжалось два с половиной часа.

Во время интервью Кохановский рассказал, как его стихотворение "Бабье лето" стало песней, почему к ней появилось три мелодии и как ее начали исполнять Клавдия Шульженко и Владимир Высоцкий, о том, как они познакомились с Высоцким и почему называли друг друга "Васечек", о дружбе с Высоцким, его женщинах, увлечении алкоголем и наркотиками, а также о том, мог ли Высоцкий сотрудничать с КГБ СССР и поддерживал бы ли он политику президента РФ Владимира Путина, если бы был жив.

Кохановский сообщил Гордону, что не знал о наркозависимости Высоцкого, об этом ему уже после смерти барда рассказал еще один друг Высоцкого, актер Всеволод Абдулов.

"Я спрашиваю: "Сева, ну как же так?" А он так спокойно говорит: "А ты что, ничего не знал?" Я говорю: "А что я должен знать?" – "А ты не знал, что он сидел на игле?" Я говорю: "Откуда же я знал? Как? Что? На чем он сидел?" – "На морфии... Последние месяцы – 40 ампул морфия в сутки". Я говорю: "Как так получилось?" – "Ну, получилось, – говорит, – я так и не понял, кто его подсадил". То ли, говорят, это был [иранец Серуш] Бабек – может быть, вы слышали такую фамилию. Его убили. Он был торговцем оружием, и там какая-то история была [связанная с КГБ]... А кто-то говорит, что вроде бы [подсадил на наркотики] сын [жены Высоцкого Марины Влади], потому что у Марины сын [тоже был наркозависимым], ну, она его, правда, вытащила из этого. В общем, никто не знает, как он стал [употреблять наркотики]", – сказал Кохановский.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Кохановский родился в 1937 году в Магадане в семье репрессированного. Вскоре с родителями вернулся в Москву. В школе учился вместе с Высоцким и сидел с ним за одной партой.

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженеро-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов.

В 1964 году уехал в Магадан. В 1965–1968 годах работал в газете "Магаданский комсомолец", затем был старателем на Чукотке. В 1969 году вернулся в Москву.

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан".

Кохановский написал сотни песен, которые исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, София Ротару, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Николаев и другие.