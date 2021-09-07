ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Интервью Гордона с российским поэтом-песенником, другом Высоцкого Кохановским. Где и когда смотреть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время интервью Кохановский (на фото) много говорил о Высоцком
Во время интервью Кохановский (на фото) много говорил о Высоцком
Фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с советским и российским поэтом-песенником, другом советского актера, барда Владимира Высоцкого Игорем Кохановским.

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали по Skype, оно продолжалось два с половиной часа. 

Во время интервью Кохановский рассказал, как его стихотворение "Бабье лето" стало песней, почему к ней появилось три мелодии и как ее начали исполнять Клавдия Шульженко и Владимир Высоцкий, о том, как они познакомились с Высоцким и почему называли друг друга "Васечек", о дружбе с Высоцким, его женщинах, увлечении алкоголем и наркотиками, а также о том, мог ли Высоцкий сотрудничать с КГБ СССР и поддерживал бы ли он политику президента РФ Владимира Путина, если бы был жив. 

Кохановский сообщил Гордону, что не знал о наркозависимости Высоцкого, об этом ему уже после смерти барда рассказал еще один друг Высоцкого, актер Всеволод Абдулов. 

"Я спрашиваю: "Сева, ну как же так?" А он так спокойно говорит: "А ты что, ничего не знал?" Я говорю: "А что я должен знать?" – "А ты не знал, что он сидел на игле?" Я говорю: "Откуда же я знал? Как? Что? На чем он сидел?" – "На морфии... Последние месяцы – 40 ампул морфия в сутки". Я говорю: "Как так получилось?" – "Ну, получилось, – говорит, – я так и не понял, кто его подсадил". То ли, говорят, это был [иранец Серуш] Бабек – может быть, вы слышали такую фамилию. Его убили. Он был торговцем оружием, и там какая-то история была [связанная с КГБ]... А кто-то говорит, что вроде бы [подсадил на наркотики] сын [жены Высоцкого Марины Влади], потому что у Марины сын [тоже был наркозависимым], ну, она его, правда, вытащила из этого. В общем, никто не знает, как он стал [употреблять наркотики]", – сказал Кохановский.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Кохановский родился в 1937 году в Магадане в семье репрессированного. Вскоре с родителями вернулся в Москву. В школе учился вместе с Высоцким и сидел с ним за одной партой. 

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженеро-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов. 

В 1964 году уехал в Магадан. В 1965–1968 годах работал в газете "Магаданский комсомолец", затем был старателем на Чукотке. В 1969 году вернулся в Москву. 

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан". 

Кохановский написал сотни песен, которые исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, София Ротару, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Николаев и другие.  

Теги: Россия, Владимир Высоцкий, Игорь Кохановский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS