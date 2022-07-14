Лине Костенко вручили Орден Почетного легиона

"Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручил [ей] орден 14 июля, в день Национального праздника Французской Республики", – говорится в сообщении.
Сама поэтесса призналась, что вручение награды стало для нее неожиданностью.
"Орден Почетного легиона – это большая честь. Для меня это была абсолютная неожиданность, потому что я отношусь к всемирно неизвестной литературе. И вдруг такое отличие. Я действительно люблю Францию, и даже в тоталитарные времена я душой бывала во Франции, у меня чувство, что я бывала во Франции даже сквозь железный занавес", – сказала Костенко.
Ее выступление во время вручения ордена опубликовала в Facebook журналистка Мирослава Барчук, но сейчас видео недоступно.
92-летняя Лина Костенко – украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, Лауреат Шевченковской премии (1987). Произведения Лины Костенко переведены на английский, белорусский, эстонский, итальянский, литовский, немецкий, русский и французский языки. Ее самый популярный роман "Записки українського самашедшого" вышел в 2010 году. Тогда издатель Иван Малкович определил его "как украинский взгляд на мировое сумасшествие".
Лина Костенко удостоена множеством премий и званий. В частности, она лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко (1987) за роман "Маруся Чурай" и сборник "Неповторність", лауреат премии Петрарки (Италия, 1994), лауреат Международной литературно-художественной премии имени Олены Телиги (2000), почетный доктор Черновецкого национального университета (2002) и почетный профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия". Она также была награждена Знаком отличия президента Украины (1992) и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2000).
В 2005 году Костенко публично отказалась от звания Героя Украины, заявив, что "политической бижутерии не носит".