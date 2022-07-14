Лине Костенко вручили Орден Почетного легиона

"Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручил [ей] орден 14 июля, в день Национального праздника Французской Республики", – говорится в сообщении.

Сама поэтесса призналась, что вручение награды стало для нее неожиданностью.

"Орден Почетного легиона – это большая честь. Для меня это была абсолютная неожиданность, потому что я отношусь к всемирно неизвестной литературе. И вдруг такое отличие. Я действительно люблю Францию, и даже в тоталитарные времена я душой бывала во Франции, у меня чувство, что я бывала во Франции даже сквозь железный занавес", – сказала Костенко.

Ее выступление во время вручения ордена опубликовала в Facebook журналистка Мирослава Барчук, но сейчас видео недоступно.