Макаревич: Ощущал ли я травлю из-за позиции по Украине? Конечно. Противно было

Макаревич: Ну, собаки лают. Что можно сделать? Да ничего нельзя сделать. Значит, надо подождать. Это и кончилось, в общем Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что чувствовал травлю после того, как в 2014 году выступил против агрессии России в отношении Украины.

"[Ощущал ли я травлю из-за позиции по Украине?] Ну, конечно, противно было", – сказал Макаревич.

Он напомнил, что в августе 2014 года посетил несколько населенных пунктов в Донецкой области, которые были освобождены украинской армией от пророссийских боевиков, и выступил в лагере переселенцев в Святогорске, после чего в СМИ началась кампания против него. Ее музыкант назвал "довольно неожиданной".

"Я съездил к детям беженцев из Донецкой области, чтобы им собрать денег на подгузники и всякое. И меньше всего думал, что это вызовет какое-то бешенство. Я довольно долго не мог понять, в чем дело. Мне кажется, что я открыл этот секрет, что произошло. Потому что мне позвонил один большой начальник телевизионный, мой товарищ, и сказал: "Слушай, ну ты совсем уже с ума сошел". Я говорю: "А что такое?" Он говорит: "Ну ладно, съездил там к детям, попел. Но зачем вокруг горящего чучела [президента РФ Владимира] Путина танцевать?" Я говорю: "Че, с ума сошел?" Он говорит: "Приезжай". Я еду в "Останкино" – он говорит: "Сегодня по "России" было в новостях, два раза уже показали". Заказывает – ему приносят эту кассету. Там какая-то нарезка: пушки стреляют, женщины плачут и какие-то дети водят хоровод вокруг какого-то костра. С ними такой толстый седой дядька в темных очках. Я говорю: "Это я?" Он посмотрел – говорит: "Нет. Вот сейчас я вижу, что нет. Но даже я подумал, что это ты", – пересказал диалог со знакомым Макаревич.

Он предположил, что его травля была связана именно с этим видео.

"Я так понимаю, что кто-то это наверху посмотрел и это их очень возмутило. Но тот, кто это склеил и вставил вот так вот… А еще речь про меня идет в этот момент. Кто это сделал, я не знаю. Но кто-то из работников "министерства правды", – сказал музыкант.

Тогда, по его словам, он избрал тактику подождать, пока критика закончится.

"Ну, говорят. Ну что? Ну, собаки лают. Что можно сделать? Да ничего нельзя сделать. Значит, надо подождать, пока все это пройдет. Это и кончилось, в общем", – отметил Макаревич.

Журналист спросил, почему музыканту "спокойно не сиделось" и "зачем надо было протестовать".

"Я совершенно спокойно сижу. Просто, когда у меня спрашивают, как я к этому отношусь, я говорю, как я к этому отношусь. Я не вижу никаких причин врать. А как я к этому отношусь, вам известно", – ответил Макаревич.

Он рассказал, что после посещения Святогорска в течение примерно двух лет концертов, которые давала "Машина времени", стало меньше, "потом как-то все вернулось".

"Кто-то боялся, кому-то, кто не боялся, звонили, не рекомендовали [нас принимать]. Когда у принимающей стороны хватало твердости, например, сказать: "Хорошо, только вы нам дайте бумажку, что вы нам не рекомендуете…" – "Нет-нет-нет, это просто вот словесная рекомендация". Тогда люди проводили концерты – ничего не происходило", – рассказал Макаревич.

Журналист спросил, высказывали ли зрители в залах недовольство позицией Макаревича.

"Нет. Но тут надо понимать, что, если уже человек покупает билет и приходит тебя слушать, наверное, он с тобой солидарен в каких-то базовых вещах", – считает лидер "Машины времени".

Интервью с Макаревичем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала агрессию на востоке Украины, ряд российских писателей, актеров, режиссеров, музыкантов подписали обращение, в котором осудили политику Путина. "Под лозунгом "Защитим русских в Крыму, а также всех украинцев от новой нелегитимной фашистской власти в Украине!" уже произошла фактическая аннексия Крыма. Грубо нарушено международное право, разрушены принципы европейской безопасности и стабильности", – говорились в обращении. Его, в частности, подписал Макаревич. Практически в то же время он заявил, что с оккупацией Крыма "Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить, проблемы с крымскими татарами, презрение всего цивилизованного мира, санкции, которые завтра нам аукнутся, нелюбовь украинцев".

После антивоенных высказываний Макаревича в интернете развернулась кампания против певца. Начался сбор подписей под петицией о лишении музыканта ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени". С такой же инициативой выступали депутаты Госдумы РФ. Они также предлагали "выслать [Макаревича] на Украину, пусть он там и живет".

В августе 2014 года российский телеканал НТВ выпустил пропагандистский фильм "13 друзей хунты", в котором осуждалась деятельность ряда известных россиян (в том числе Макаревича), которые выступили против официальной политики российских властей.

После этого Макаревич написал открытое письмо Путину с просьбой прекратить "шабаш, порочащий его имя". "Меня называют "другом хунты", "пособником фашистов", "предателем" и т.д. Между тем единственное "преступление", которое я совершил, состоит в том, что в городе Святогорске в лагере беженцев из Донецка и Луганска я в рамках благотворительности спел три песни для детей этих беженцев", – говорилось в обращении музыканта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не со всем в письме "можно согласиться", и отметил, что "то, что [Макаревич] трактует как травлю, также можно назвать и реакцией общественного мнения".