Пьеса длиной в 639 лет. В Германии впервые за семь лет сменили аккорд в композиции для органа

Пьесу Джона Кейджа As Slow As Possible в соборе немецкого Хальберштадта начали исполнять в 2001 году. Орган звучит непрерывно, а аккорды меняются раз в несколько лет. Завершиться исполнение пьесы должно в 2640 году.

5 сентября впервые за семь лет произошла смена аккорда в самой длинной и самой медленной музыкальной композиции в истории человечества – As Slow As Possible американского композитора Джона Кейджа. Об этом сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Пьеса исполняется на органе, установленном в соборе Святого Бурхарда в немецком городе Хальберштадт. С 2001 года произошло всего 14 смен звучания.

Сегодняшняя перемена аккорда ознаменовала окончание самого продолжительного непрерывного звук первой части произведения, которая будет исполняться 71 год.

Всего As Slow As Possible собираются играть 639 лет без перерыва – финал намечен на 2640 год.

По словам музыкального критика Уве Фридриха, технически это возможно. Главной трудностью является сохранность здания, в котором находится орган.

Проектом занимается благотворительный фонд John Cage Organ Foundation. Организаторы рассчитывают привлечь государственное финансирование.

Кейдж написал As Slow As Possible в 1985 году. Он не указал темп, но из названия следует, что исполнять пьесу надо "так медленно, насколько это возможно". После смерти композитора участники органного симпозиума договорились исполнять его произведение на специальном органе в течение 639 лет.