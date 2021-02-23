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Режиссер "Белорусского вокзала" Смирнов: С отцом у меня был конфликт из-за Окуджавы, я обронил фразу: "Тебе Пастернака мало?"

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский режиссер и актер Андрей Смирнов рассказал о самом болезненном моменте в истории его семье – травле поэта Бориса Пастернака, в которой принял участие, и раскаивался впоследствии, отец Смирнова.

 
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Смринов: Я пришел во ВГИК комсомольцем. Я был такой "пионерский чиновник". Но ВГИК очень сильно помог мне стать другим
Смринов: Я пришел во ВГИК комсомольцем. Я был такой "пионерский чиновник". Но ВГИК очень сильно помог мне стать другим
Фото: kino-teatr.ru

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона известный российский режиссер и актер Андрей Смирнов рассказал о конфликте в своей семье из-за преследований в советское время поэтов Бориса Пастернака и Булата Окуджавы.

Травлю Пастернака Смирнов назвал "самой болезненной точкой в истории нашей семьи". Он пояснил, что когда вышел "Доктор Живаго", и писатель получил Нобелевскую премию, отец Смирнова был первым секретарем московского отделения Союза писателей, и  делал доклад на том заседании, где Пастернака исключали из Союза писателей.

Будущему режиссеру было в то время 17 лет, он учился на первом курсе ВГИКа, и еще не знал, что Пастернак станет его любимым поэтом, многие стихи которого он будет знать наизусть. 

"Я пришел во ВГИК комсомольцем. Я был такой "пионерский чиновник". Я был в школе председателем совета отряда, потом – председателем совета дружины. Это три красных полоски на рукаве. Но ВГИК очень сильно помог мне стать другим... Я только как раз лет в 18 начал разбираться в стихах Пастернака, которые меня совершенно поразили. И это было больное место. Мы об этом не говорили дома", – рассказал Смирнов.

Он отметил, что после окончания ВГИка его взгляды на искусство и русскую историю сильно изменились, и у отца, члена партии, это вызывало протест. "Но мы любили друг друга. И он – меня, и я его очень любил", – подчеркнул режиссер. 

"Но был конфликт из-за Окуджавы. Булата стали преследовать по партийной линии. Это уже после "Белорусского вокзала". Так что с Булатом у меня была определенная связь, уважение, я очень любил его как поэта. И я выяснил, что к нему предъявили какие-то претензии в связи с его выступлениями в Париже. И на парткоме в Союзе писателей его как-то там терроризировали, требовали, чтобы он писал… И в результате он таки написал покаянное письмо, потому что деваться было некуда. Его задушили. Но я знал, что в одном из заседаний участвовал отец... И я приехал к отцу и стал допрашивать, что такое. Отец был очень недоволен. И я умудрился обронить такую фразу, сказать: "Тебе что, Пастернака мало?" – рассказал Смирнов.

По словам режиссера, у отца "просто перекосилось лицо", и Смирнов испугался за него, подумав, что может что-то случиться с сердцем.

"И отец сказал такую фразу – я ее запомнил на всю жизнь: "А тебе не случалось сделать что-то, о чем бы ты потом жалел? Ну, ты счастливый парень". Я немедленно извинился, я понял, что я ступил туда, куда нельзя ступать. И поэтому я думаю, что отец до конца жизни страдал от этого и считал это непоправимой ошибкой", – резюмировал режиссер.

Режиссер "Белорусского вокзала" Смирнов: Пока немецкий шпион лежит на главной площади России, она не начнет новой, настоящей жизни. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Андрей Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве. Сын писателя Сергея Сергеевича Смирнова и пианистки Виргинии (Вергинэ) Генриховны Смирновой. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Получил ряд кинопремий как за собственные фильмы, так и за актерские работы. В 1971 году снял фильм "Белорусский вокзал", который был удостоен Главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в 1971 году. В фильме звучит песня "Нам нужна одна победа" ("Здесь птицы не поют, деревья не растут…") Булата Окуджавы.

Борис Пастернак – поэт, писатель и переводчик, один из крупнейших русских поэтов XX века. В 1955 году закончил роман "Доктор Живаго", за который через три года был награжден Нобелевской премией по литературе, после чего подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег, в связи с чем был вынужден отказаться от премии. Умер в 1960 году. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: литература, искусство, фильм, режиссер, стихи, Булат Окуджава, Андрей Смирнов, Борис Пастернак
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