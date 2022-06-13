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Украина начинает подготовку к проведению "Евровидения 2023", рассматриваются разные локации – Офис президента

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Благодаря победе Kalush Orchestra "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Благодаря победе Kalush Orchestra "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Фото: ЕРА

Украина уже начинает подготовку к проведению песенного конкурса "Евровидение" в 2023 году. Об этом сообщил в Telegram 13 июня замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность", – написал Тимошенко. 

По его словам, власти рассматривают разные локации, чтобы обеспечить удобную логистику и безопасность конкурса, но пока не будут озвучивать варианты.

"Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины изначально интегрированы в работу над подготовкой к "Евровидению 2023", – подчеркнул Тимошенко.

Он поблагодарил европейских партнеров за поддержку.

"Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!" – подытожил замглавы ОП.

Контекст:

Победителем конкурса "Евровидение 2022", который проходил в Турине (Италия), стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса "Евровидение 2023".

Теги: Евровидение, конкурс, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Евровидение 2023
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