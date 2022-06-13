Украина начинает подготовку к проведению "Евровидения 2023", рассматриваются разные локации – Офис президента

"Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность", – написал Тимошенко.

По его словам, власти рассматривают разные локации, чтобы обеспечить удобную логистику и безопасность конкурса, но пока не будут озвучивать варианты.

"Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины изначально интегрированы в работу над подготовкой к "Евровидению 2023", – подчеркнул Тимошенко.

Он поблагодарил европейских партнеров за поддержку.

"Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!" – подытожил замглавы ОП.