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КУЛЬТУРА

Украина не призывает отменить российскую культуру. Ее нужно отодвинуть в сторону – глава Украинского института

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Владимир Шейко: Российская культура, как классическая, так и современная, оказалась абсолютно беспомощной, чтобы предотвратить трагедию уничтожения Украины и радикализацию российского общества
Владимир Шейко: Российская культура, как классическая, так и современная, оказалась абсолютно беспомощной, чтобы предотвратить трагедию уничтожения Украины и радикализацию российского общества
Фото: Ukrainian Institute - Український інститут / Facebook

Генеральный директор Украинского института Владимир Шейко в интервью "Укринформу", которое вышло 11 июня, рассказал, что не считает необходимым полный бойкот российской культуры.

В частности, Шейко сказал, что пресс-конференция российского режиссера Кирилла Серебренникова в ходе Каннского кинофестиваля (его заявления вызвали резонанс в Украине) сыграла на пользу Украине. 

"К его фигуре было большое внимание, но она не затмила Украину. Напротив, он дискредитировал себя попыткой отбелить репутацию российского олигарха [Романа] Абрамовича, призывом снять с него санкции, призывом поддерживать российских военных, которые едут в Украину убивать, насиловать и воровать, и их семьи, – пояснил он. – В нашем призыве к приостановлению какого-либо культурного сотрудничества с Россией нет ничего о вычеркивании или запрете – это не работает. Мы не собираемся отменить русскую культуру как таковую, потому что понимаем, что это невозможно и мир на это никогда не согласится". 

Шейко, ссылаясь на опыт института, сказал, что "чем радикальнее наш призыв к бойкоту, тем более негативную реакцию он получает". 

"Даже директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо назвал украинцев, требовавших убрать фильм Серебренникова из конкурсной программы, "радикалами" и "ультра". Надо объяснять нашу позицию взвешенно. Говорить, что это не призыв вычеркнуть Россию из мировой культуры, а призыв временно подвинуть Россию в сторону Украины. Дать нам возможность рассказать о себе. Это возможность, которой мы очень долго не имели, в частности из-за усилий России", – сказал он. 

Еще один важный месседж, который Украина должна доносить, говорит Шейко – то, что сегодня российская культура "не имеет для мира никакой прибавочной ценности". 

"Как и у государства Россия нет прибавочной ценности – потому что оно уничтожает все, на чем этот мир строился предыдущие 80 лет. Российская культура, как классическая, так и современная, оказалась абсолютно беспомощной, чтобы предотвратить трагедию уничтожения Украины и радикализацию российского общества. Она не может взглянуть на себя в зеркало, осмыслить ответственность России за все ее преступления. Классическая российская культура (и это тоже очень неочевидная вещь для иностранцев) проникнута имперскостью, прославлением войны, воспитанием нетерпимости, высокомерия, ксенофобии к другим народам, покорности перед властью и обстоятельствами. Удивительно, что на Западе до сих пор считают ее "гуманистической", – резюмировал он. 

Контекст:

Украинский институт, который возглавляет Шейко, был создан в 2017 году, это государственное учреждение, находящееся в сфере управления Министерства иностранных дел. Задача института – представлять украинскую культуру и формировать положительный имидж Украины за границей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, культура, ксенофобия, кинофестиваль, олигархи, Кирилл Серебренников, сотрудничество
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