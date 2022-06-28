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Жадан: Российские артисты, которые ездят с пропагандистскими концертами, причастны к военным преступлениям, они должны нести ответственность

 
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Поддержку агрессии российскими деятелями культуры Жадан назвал циничной
Поддержку агрессии российскими деятелями культуры Жадан назвал циничной
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Участие россиян в пропагандистских мероприятиях в поддержку вторжения России в Украину сравнимы с военными преступлениями, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский поэт, прозаик, переводчик, музыкант Сергей Жадан.

Речь об этом зашла после вопроса, кто из российских деятелей культуры ведет себя по отношению к Украине "наиболее паскудно".

"Что там в России в самой происходит – не совсем знаю и не совсем понимаю, потому что не сильно за этим слежу. Но, наблюдая за оккупированными территориями, вижу, что там целые какие-то бригады их поехали выступать, российских певцов и актеров. На мой взгляд, это достаточно цинично и достаточно противно", – сказал Жадан.

По его словам, "ехать с откровенно пропагандистскими какими-то лозунгами, при этом перекладывая всю вину за эту войну именно на Украину, на украинскую сторону – на самом деле это причастность к военным преступлениям".

"Я действительно убежден, что за это нужно нести ответственность – если не юридическую, то хотя бы какую-то этическую и моральную", – заявил Жадан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В числе российских деятелей культуры, которые выступали в ОРДЛО уже после начала открытого вторжения российских войск в Украину, были, в частности, исполнители Лариса Долина, Григорий Лепс и актер Дмитрий Дюжев. В мае они выступили на концерте в оккупированном Донецке по случаю так называемого "Дня республики".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, музыка, Сергей Жадан, война, культура, пропаганда, военные, оккупация, концерт, вторжение, Алеся Бацман, преступление, война России против Украины, ОРДЛО, интервью, музыкант
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