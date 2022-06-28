Жадан: Российские артисты, которые ездят с пропагандистскими концертами, причастны к военным преступлениям, они должны нести ответственность

Речь об этом зашла после вопроса, кто из российских деятелей культуры ведет себя по отношению к Украине "наиболее паскудно".
"Что там в России в самой происходит – не совсем знаю и не совсем понимаю, потому что не сильно за этим слежу. Но, наблюдая за оккупированными территориями, вижу, что там целые какие-то бригады их поехали выступать, российских певцов и актеров. На мой взгляд, это достаточно цинично и достаточно противно", – сказал Жадан.
По его словам, "ехать с откровенно пропагандистскими какими-то лозунгами, при этом перекладывая всю вину за эту войну именно на Украину, на украинскую сторону – на самом деле это причастность к военным преступлениям".
"Я действительно убежден, что за это нужно нести ответственность – если не юридическую, то хотя бы какую-то этическую и моральную", – заявил Жадан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В числе российских деятелей культуры, которые выступали в ОРДЛО уже после начала открытого вторжения российских войск в Украину, были, в частности, исполнители Лариса Долина, Григорий Лепс и актер Дмитрий Дюжев. В мае они выступили на концерте в оккупированном Донецке по случаю так называемого "Дня республики".