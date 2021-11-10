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Невролог из Нидерландов провел для украинских врачей вебинар по лечению мигрени

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По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых составляет около 50%
По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых составляет около 50%
Фото: depositphotos.com

К вебинару на тему лечения атак мигрени присоединились более 360 украинских врачей. В качестве спикеров выступили эксперт мирового уровня и руководитель Зеландского центра головной боли в Нидерландах Паскаль Прут и заместитель директора Института нейрохирургии НАМН Украины Вадим Белошицкий. Вебинар организовали благотворительный фонд развития инноваций медицины RIMON и профессиональный организатор конгрессов Projects Inn при поддержке фармацевтической компании "Дарница", сообщается на сайте производителя лекарств.

Врачи рассмотрели актуальные подходы и опции в лечении атак мигрени, обсудили важность пациентоориентированного подхода в терапии и провели клинический разбор успешных стратегий в ведении пациентов с мигренью, отметили в пресс-службе.

Ученый из Нидерландов поделился опытом борьбы с мигренью в своей стране, а также в соседней Бельгии, где он также практикует и ведет научную работу.

"По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых составляет около 50%. И более 30% из тех, кто страдает от головной боли, говорят о мигрени. Фармацевтическая компания "Дарница" ставит целью привносить мировой опыт борьбы с мигренью в Украину и способствовать повышению квалификации врачей в этом направлении", – рассказала кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора "Дарницы" Лидия Гончар-Чердакли.

Контекст:

"Дарница" также запустила медиапроект "Знеболь" о стереотипах по поводу боли у женщин, первая часть которого была посвящена мигрени, так как у женщин эта неврологическая болезнь встречается чаще, чем у мужчин.

Фармпроизводитель начал проект о постковидном синдроме. Цель проекта – сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ, а в последующем – предоставление этой информации пациентам.

Теги: медицина, образование, ученые, лечение, болезнь, врачи, Darnitsa Group
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