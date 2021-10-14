"Дарница" запустила проект о постковидном синдроме

Цель проекта – сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ Фото: depositphotos.com

По данным Национального института здоровья и клинического совершенствования, постковидный синдром может наблюдаться почти у половины людей, перенесших COVID-19. Он выражается в наличии тех или иных симптомов, которые наблюдаются в течение трех месяцев после заболевания, а в некоторых случаях еще дольше.

Среди таких симптомов медики, в частности, выделяют:

одышку и затрудненное дыхание (77% переболевших);

усиленное сердцебиение и боль в груди (до 67%);

общую утомляемость, а также необоснованный страх и тревожность (от 40% до 80%).

Цель проекта – сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ, а в последующем – предоставление этой информации пациентам.

"Помимо общих сведений, платформа содержит ряд рекомендаций по преодолению последствий COVID-19, включая советы по планированию режима дня, техники правильного дыхания и расслабления", – сообщили в пресс-службе "Дарницы".

Все рекомендации основаны исключительно на результатах международных экспертных исследований, подчеркнули в компании.

Директор по медицинским вопросам "Дарницы" Игорь Никифорчин отметил, что свободный доступ к полной и актуальной информации про COVID-19 и постковидный синдром – это обязательное условие для успешной борьбы с пандемией и ее негативными последствиями.

"Мы – лидеры фармацевтического рынка Украины, поэтому, несомненно, не можем стоять в стороне самого актуального вопроса в сфере здравоохранения. Забота о врачах и пациентах – это наша миссия", – подчеркнул руководитель.