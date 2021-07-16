Эпидемиолог Виноград: Постковидный синдром – жуткая проблема: человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело

"Меня как эпидемиолога тревожит возрастание заразности коронавируса. Это означает, что количество пораженных людей будет увеличиваться. Мы не знаем, что будет происходить с человеком после второго заражения. После первого наблюдаем постковидный синдром – это жуткая проблема", – подчеркнула Виноград.

По ее словам, постковидный синдром останется большой проблемой для медицинской системы.

"Это дисбаланс систем и органов, который не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни. Может проявляться по-разному, но общее – это потеря сил, возможности выполнять минимально необходимые действия, а работа вообще становится пыткой. Болят суставы так, что двигаться невозможно. Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело. Еще и поэтому COVID-19 относится к особо опасным инфекциям. Потому что такая же картина наблюдается у людей, перенесших MERS, SARS, болезни, вызванные вирусами Эболы и Зика", – рассказала собеседница.

Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его. Полный текст интервью