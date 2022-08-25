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Операционное лечение катаракты: детали процедуры

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Хирургическое лечение позволяет раз и навсегда избавиться от проблемы
Хирургическое лечение позволяет раз и навсегда избавиться от проблемы
Фото: depositphotos.com

Катаракта является патологическим изменением хрусталика глаза, вследствие чего он перестает выполнять функцию линзы и теряет прочность. Больной с диагнозом катаракты постепенно теряет четкость и остроту зрения, а также значительно ухудшается цветопередача. Возможны боли в глазах из-за ярких бликов. На текущий момент медицина может предложить два метода лечения: медикаментозное и хирургическое.

Полноценное излечение возможно лишь при проведении операции по лечению катаракты в офтальмологической клинике, например Glazgo, которая заменяет поврежденный хрусталик на искусственный. В текущее время катарактальная хирургия обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для проведения быстрого и оперативного удаления помутневшего хрусталика. По данным ВОЗ, в мире ежегодно проводится более 18 млн таких операций, никаких сложностей при их проведении не возникает.

Эффективность операционного лечения катаракты

На данный момент медицина предлагает два метода лечения: с помощью приема медикаментов или же посредством хирургического вмешательства. Первый вариант предполагает использование специальных глазных капель, имеющих в составе аминокислоты, витамины и ионы серебра. Эффект от их приема может быть кратковременным. В свою очередь хирургическое лечение позволяет раз и навсегда избавиться от проблемы, 80% пациентов выбирают именно такой метод лечения.

Безопасность операции по лечению катаракты

Благодаря развитости современной медицины такие операции проводятся довольно часто и при этом успешно. Врачи досконально изучили данную болезнь, что позволяет пациенту не беспокоиться за возможность каких-либо осложнений. Также данную процедуру проводят только врачи высшей категории с большим опытом.

Подготовка к операции по лечению катаракты

За три дня до операции необходимо отменить прием препаратов, которые способствуют расширению кровеносных сосудов. За один день – полностью отказаться от употребления спиртных напитков и начать использовать антибактериальные капли, которые до этого должен выписать врач. Также важно знать, что процедура проводится в утреннее время, из-за чего рекомендуется отказаться от тяжелого завтрака в пользу легкого перекуса.

Пошаговый процесс: как все проходит

Длительность самой операции может зависеть от степени заболевания, при идеальном исходе она занимает не более 30 минут. Максимально возможная длительность до трех часов. На текущий момент используются четыре методики замены поврежденного хрусталика.

Методики проведения операции:

  • Интракапсулярная экстракция. Во время данного вида хирургического вмешательства делают небольшой разрез на роговице.

  • Экстракапсулярная экстракция. Отличается от интракапсулярной только тем, что сохраняют заднюю капсулу.

  • Факоэмульсификация с применением лазера. В этом случае хрусталик максимально аккуратно разрушают с помощью лазера. После того как будет выполнена чистка задней капсулы, зрение начнет постепенно восстанавливаться.

  • Факоэмульсификация при помощи ультразвуковых волн. Хрусталик разрушают, затем его выводят с сохранением задней капсулы. Далее хирургу остается тщательно вычистить оставшуюся камеру.

Возрастное ограничение для проведения данных процедур не предусмотрено. Анестезиологи применяют методы местного обезболивания, которые не нагружают организм и отлично справляются с задачей.

Послеоперационная реабилитация

Как правило, послеоперационный период занимает приблизительно 30 дней и включает прием ряда препаратов, а также соблюдение охранительного режима, а именно:

  • прооперированный глаз нужно беречь от механических воздействий;

  • ни в коем случае нельзя чесать глаз;

  • избегать переохлаждений и мест большого скопления людей, чтобы уберечь себя от риска стать носителем инфекционного заболевания;

  • совершать гигиенические процедуры необходимо очень осторожно, чтобы вода или пена от шампуня не попали в глазную щель;

  • запрещено плавать в бассейне.

После окончания операции пациент будет сразу же отмечать улучшение зрения, однако не стоит забывать, что окончательное восстановление зрения наступит только через 30 дней при условии, что был правильно соблюден реабилитационный процесс.

Ліцензія МОЗ України від 06.07.2017 (Наказ №764 від 06.07.2017)


Теги: медицина, хирургия, реабилитация, лечение, болезнь, операция, диагноз
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