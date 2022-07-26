Тяжелобольные и раненые украинцы могут подать заявку на медэвакуацию – Минздрав

Чтобы подать заявку на сайте Минздрава в разделе "Опрос" нужно заполнить анкету и получить обратную связь. Каждый случай эвакуации рассматривается специалистами отдельно.
Подготовка пациента обычно длится от трех-четырех дней до двух недель. Ведомство обеспечивает коммуникацию с клиниками и международными партнерами.
Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медэвакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев странами.
Граждане Украины, пересекшие границу после 24 февраля в поиске убежища от войны и получившие в этих странах статус беженцев/временной защиты, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.
Если пациент лечится в Украине, то расходы на лечение финансирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.
В Минздраве также отметили, что благодаря международной поддержке и взаимодействию с партнерами удалось эвакуировать уже более 1200 украинцев.
По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, в результате войны в Украине пострадали 7035 мирных жителей. Еще 5237 погибли.