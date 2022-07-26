Тяжелобольные и раненые украинцы могут подать заявку на медэвакуацию – Минздрав

Подготовка пациента к медицинской эвакуации обычно длится от трех-четырех дней до двух недель Фото: depositphotos.com

Чтобы подать заявку на сайте Минздрава в разделе "Опрос" нужно заполнить анкету и получить обратную связь. Каждый случай эвакуации рассматривается специалистами отдельно.

Подготовка пациента обычно длится от трех-четырех дней до двух недель. Ведомство обеспечивает коммуникацию с клиниками и международными партнерами.

Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медэвакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев странами.

Фото: moz.gov.ua

Граждане Украины, пересекшие границу после 24 февраля в поиске убежища от войны и получившие в этих странах статус беженцев/временной защиты, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.

Если пациент лечится в Украине, то расходы на лечение финансирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

В Минздраве также отметили, что благодаря международной поддержке и взаимодействию с партнерами удалось эвакуировать уже более 1200 украинцев.