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76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне – опрос

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39% украинцев считают, что государство вместе с частными меценатами из разных стран должны финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру
39% украинцев считают, что государство вместе с частными меценатами из разных стран должны финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру
Фото: depositphotos.com

76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

11% опрошенных назвали это вопросом местного уровня, 4% – вопросом узкой группы людей. Еще 5% респондентов эта тема безразлична.

О том, что форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима на территории Украины должен определять Украинский институт национальной памяти, заявили 48% украинцев. 39% опрошенных думают, что этим должна заниматься Верховная Рада Украины, 34,5% – президент Украины.

Помимо этого, 39% респондентов считают, что государство вместе с частными меценатами из разных стран должны финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру. По мнению 22% опрошенных, средства на это должны поступать исключительно из государственного бюджета Украины. 13,5% склоняются к мысли, что финансирование должно поступать из бюджета и от меценатов, которые являются гражданами Украины. Финансирование исключительно частными меценатами – украинцами поддерживают 6% опрошенных, только меценатами – гражданами других стран – 4%.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

В феврале Киевсовет планировал рассмотреть вопрос о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего мемориала в Бабьем Яру. Но из-за большого резонанса в обществе мэр Киева Виталий Кличко предложил отложить его и сначала провести отдельные депутатские слушания.

Теги: Киев, Украина, бюджет, соцопрос, жертвы, евреи, нацисты, мемориал, украинцы, Бабий Яр
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