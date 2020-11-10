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КИЕВ

ЕБРР даст €17 млн на термореновацию Киевской областной клинической больницы

Полное утепление корпусов больницы и установка современных котлов начнутся в 2021 году при кредитной поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

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Партнеры из ЕБРР согласились включить в проект пакет медицинского оборудования и дают безвозвратный грант под этот кредит
Партнеры из ЕБРР согласились включить в проект пакет медицинского оборудования и дают безвозвратный грант под этот кредит
Фото: depositphotos.com

В 2021 году при кредитной поддержке Европейского банка реконструкции и развития в Киеве начнется комплексная термореновация областной клинической больницы по улице Багговутовской, 1. Об этом изданию "КиевVласть" сообщил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Андрей Лесовик.

"Больница – это 14 зданий панельной застройки с соответствующей "энергоэффективностью". Мы начали с термомодернизации (полного утепления существующих корпусов – крыш, подвальных помещений, замены окон, реконструкции системы отопления, установки современных котлов на котельной, которая обеспечит необходимые параметры теплоносителя с существенно меньшими затратами тепла на собственные нужды) и обратились с этим запросом в ЕБРР. Они согласились дать нам кредитное предложение на реализацию этого проекта. Мы возьмем на себя обязательства на очень выгодных условиях и за два-три года реализуем этот проект", – отметил он.

Лесовик добавил, что вместе с кредитом будет предоставлен и грант на оборудование.

"Наши партнеры из ЕБРР даже согласились включить в проект пакет медицинского оборудования, они дают безвозвратный грант под этот кредит, что тоже хорошо. Когда мы начали готовить технико-экономическое обоснование, добавили в проект реконструкцию уличного освещения, благоустройство, ремонт помещений. Сейчас такой комплекс зданий потребляет очень много (на оплату энергоносителей за прошлый 2019 год было потрачено более 32 млн грн), и ложится это на областной бюджет. Мы рассчитываем на то, что после успешной реализации эта больница сократит потребление тепла до 72% в год. Это миллионы гривен, которые она сможет экономить", – рассказал замглавы Киевской ОГА.

Бюджет проекта составит около 17 млн евро. По словам Лесовика, это будет первый проект, взятый под областные гарантии, что откроет возможности в дальнейшем для инвестиций такого уровня.

Теги: КГГА, ЕБРР, больница, энергоэффективность
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