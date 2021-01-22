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Из киевского института рака украли инструменты для операций на 10 млн грн – прокуратура

В хищении медоборудования из киевского института рака столичная прокуратура подозревает сотрудника медицинского учреждения.

В ближайшее время сотруднику института, подозреваемому в краже медоборудования, должны избрать меру пресечения
В ближайшее время сотруднику института, подозреваемому в краже медоборудования, должны избрать меру пресечения
Фото: depositphotos.com

Из киевского института рака украли инструменты для операций на 10 млн грн. Об этом 22 января в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

В хищении медоборудования правоохранители подозревают сотрудника медицинского учреждения. Ему сообщили о подозрении по факту присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Согласно материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019–2020 годы неоднократно совершал их присвоение. В результате противоправных действий подозреваемого институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации", – говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому должны избрать меру пресечения.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4155512297793434

В августе 2019 года в помещениях института рака проходили обыски по делу о продаже лекарств, которые должны выдаваться бесплатно. В Минздраве утверждали, что готовы к сотрудничеству с правоохранителями для выявления злоупотреблений и мошенничества в медучреждениях.

17 сентября завотделением и врачу-онкологу объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. По переданному в суд делу проходят семь потерпевших.

Теги: Киев, прокуратура, лекарства, Минздрав, имущество, Национальный институт рака
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