Киев оказал помощь более чем на 1 млрд грн и обеспечил все официальные запросы воинских частей – депутат и военнослужащий Погребинский

Александр Погребинский: Если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально и они им не помогли, а заложили средства на, например, стадион, – это просто позорное явление Фото: prm.ua

Он отметил, что с начала широкомасштабного вторжения Киев активно помогает воинским частям, зарегистрированным в столице. В перечень помощи входят медицинские услуги, ремонт помещений, военная форма, шлемы и бронежилеты, БПЛА, прицелы и приборы ночного видения, транспорт, ремонт военной техники, связь, генераторы и другое.

“Всего с начала полномасштабного вторжения Киев помог на 1 103 169 070 грн. Все официальные обращения от воинских частей Киева с запросом на помощь были обеспечены”, – написал Погребинский.

Военнослужащий уточнил, что по закону киевский бюджет не может помогать воинским частям, имеющим юридический адрес за пределами Киева, но помощь зарегистрированным в столице воинским частям будет продолжаться и в следующем году.

“На прошлой сессии объем программы "Защитник Киева" увеличен, поскольку потребности никуда не делись и точно будут поступать от воинских частей Киева. И да, если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально и они им не помогли, а заложили средства на, например, стадион, – это просто позорное явление”, – убежден Погребинский.

Он напомнил про ответственность распределения районных и центрального бюджета во время военного положения.

“Что касается барабанов и другой непонятной фигни для укрытий, это уже ответственность районных бюджетов районных администраций, глав которых назначает президент. И еще, есть большой вопрос к центральному бюджету, потому что именно на нем наибольшая ответственность за финансирование сектора обороны!" – заявил военнослужащий и депутат Киевсовета.