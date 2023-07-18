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Киев оказал помощь более чем на 1 млрд грн и обеспечил все официальные запросы воинских частей – депутат и военнослужащий Погребинский

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Александр Погребинский: Если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально и они им не помогли, а заложили средства на, например, стадион, это просто позорное явление
Александр Погребинский: Если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально и они им не помогли, а заложили средства на, например, стадион, – это просто позорное явление
Фото: prm.ua

С начала широкомасштабного вторжения Киев выделил из городского бюджета 1,103 млрд грн на помощь воинским частям, зарегистрированным в столице. Таким образом, были обеспечены все официальные запросы от воинских частей на помощь. Об этом сообщил в Facebook военнослужащий ВСУ и депутат Киевского горсовета Александр Погребинский.

Он отметил, что с начала широкомасштабного вторжения Киев активно помогает воинским частям, зарегистрированным в столице. В перечень помощи входят медицинские услуги, ремонт помещений, военная форма, шлемы и бронежилеты, БПЛА, прицелы и приборы ночного видения, транспорт, ремонт военной техники, связь, генераторы и другое. 

“Всего с начала полномасштабного вторжения Киев помог на 1 103 169 070 грн. Все официальные обращения от воинских частей Киева с запросом на помощь были обеспечены”, – написал Погребинский.

Военнослужащий уточнил, что по закону киевский бюджет не может помогать воинским частям, имеющим юридический адрес за пределами Киева, но помощь зарегистрированным в столице воинским частям будет продолжаться и в следующем году.

“На прошлой сессии объем программы "Защитник Киева" увеличен, поскольку потребности никуда не делись и точно будут поступать от воинских частей Киева. И да, если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально и они им не помогли, а заложили средства на, например, стадион, – это просто позорное явление”, – убежден Погребинский.

Он напомнил про ответственность распределения районных и центрального бюджета во время военного положения.

“Что касается барабанов и другой непонятной фигни для укрытий, это уже ответственность районных бюджетов районных администраций, глав которых назначает президент. И еще, есть большой вопрос к центральному бюджету, потому что именно на нем наибольшая ответственность за финансирование сектора обороны!" – заявил военнослужащий и депутат Киевсовета.

https://www.facebook.com/pogrebiskij/posts/pfbid0BtrnGkS3dSoSESq5F1qD35nj5CGAGWUvn5sAzU3upbDPho9BLeXtAhAQnXXKQrsZl

Теги: Киев, депутаты, Киевсовет, горсовет, помощь, ВСУ, военнослужащий, финансирование, Александр Погребиский
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