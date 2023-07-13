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Скверы Трудовой Славы и Чкалова, парк Пушкина. В Киеве переименовали 14 топонимов, связаных с Россией

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Сквер Чкалова теперь будет носить название Литературный
Сквер Чкалова теперь будет носить название Литературный
Фото: tut-kiev.com

Киевский городской совет проголосовал за переименование 14 объектов в столице, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе КГГА.

Свои названия сменили следующие топонимы:

Дарницкий район:

  • сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
  • улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й – переулок Шмелиный;
  • переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

  • парк имени Пушкина – парк имени Ивана Багряного;
  • сквер имени Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

  • переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
  • улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
  • улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

  • улица Майская – улица Утиная;
  • улица Минина – улица Александра Лазаревского;
  • улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

  • улица Совхозная – улица Дунайская.
Контекст:

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относится к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, СССР, КГГА, переименование
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