Скверы Трудовой Славы и Чкалова, парк Пушкина. В Киеве переименовали 14 топонимов, связаных с Россией

Свои названия сменили следующие топонимы:
Дарницкий район:
Шевченковский район:
Деснянский район:
Днепровский район:
Оболонский район:
В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.
Большая часть украинцев позитивно относится к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января 2023 года.