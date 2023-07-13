Скверы Трудовой Славы и Чкалова, парк Пушкина. В Киеве переименовали 14 топонимов, связаных с Россией

Свои названия сменили следующие топонимы:

Дарницкий район:

Шевченковский район:

Деснянский район:

Днепровский район:

Оболонский район:

Контекст:

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относится к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января 2023 года.