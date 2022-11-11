Кличко передал пограничной службе еще 50 микроавтобусов для боевых подразделений

Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных Фото: kyivcity.gov.ua

"Эти автомобили получат боевые подразделения, несущие службу по охране государственной границы на севере Киевской области, а также на востоке Украины. В июле этого года мы уже передавали нашим пограничникам 35 аналогичных автомобилей. Они оптимальны для выполнения задач, стоящих перед пограничной службой", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных.

"Чем сильнее наши военные и чем лучше они оснащены, тем в большей безопасности мы чувствуем себя", – отметил Кличко.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко подчеркнул, что автобусы очень нужны пограничникам.

"Раньше мы уже получили от столицы 35 таких автомобилей. Все они используются по назначению – уехали на государственную границу, в зону активных боевых действий. Сегодня мы получили технику, которая будет использоваться от Бердянска до Херсона, Донецка, Луганска, а также – на границе с РФ и Беларусью. И существенно усилит нашу способность в защите нашего государства", – сказал Дейнеко.

С начала широкомасштабной агрессии России Киев получил от европейских партнеров и передал городским службам и военным 32 пожарных автомобиля, 85 микроавтобусов для пограничников, 38 карет скорой помощи и 41 пассажирский автобус. Также Кличко передал спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов.