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КИЕВ

Кличко передал пограничной службе еще 50 микроавтобусов для боевых подразделений

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Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных
Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко передал пограничникам еще 50 микроавтобусов Volkswagen от зарубежных партнеров. Об этом сообщает сайт киевской городской власти.

"Эти автомобили получат боевые подразделения, несущие службу по охране государственной границы на севере Киевской области, а также на востоке Украины. В июле этого года мы уже передавали нашим пограничникам 35 аналогичных автомобилей. Они оптимальны для выполнения задач, стоящих перед пограничной службой", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных.

"Чем сильнее наши военные и чем лучше они оснащены, тем в большей безопасности мы чувствуем себя", – отметил Кличко.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко подчеркнул, что автобусы очень нужны пограничникам.

"Раньше мы уже получили от столицы 35 таких автомобилей. Все они используются по назначению – уехали на государственную границу, в зону активных боевых действий. Сегодня мы получили технику, которая будет использоваться от Бердянска до Херсона, Донецка, Луганска, а также – на границе с РФ и Беларусью. И существенно усилит нашу способность в защите нашего государства", – сказал Дейнеко.

С начала широкомасштабной агрессии России Киев получил от европейских партнеров и передал городским службам и военным 32 пожарных автомобиля, 85 микроавтобусов для пограничников, 38 карет скорой помощи и 41 пассажирский автобус. Также Кличко передал спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, автомобили, пограничники, ГПСУ, спасатели, Сергей Дейнеко
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