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Кличко проверил, как строят новую дорогу в Киеве

Генподрядчик завершил ремонтные работы на улице Алматинской на 90%, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко проинспектировал строительство новой дороги
Кличко проинспектировал строительство новой дороги
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко 13 октября заявил, что капитальный ремонт на Алматинской улице планируется завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Алматинскую не ремонтировали 55 лет. Путепровод через железную дорогу, который мы также капитально обновили, ремонтировали 60 лет назад. А теперь здесь качественная дорога, новые тротуары, современное освещение. На Алматинской также заканчивают реконструкцию трамвайных путей. Потому что эта трамвайная линия обеспечивает прямую транспортную связь жителей массива ДВРЗ и Днепровского района с другими районами столицы и Святошинско-Броварской линией метрополитена. Ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов на этом участке составлял 32 тыс. пассажиров", – подчеркнул он.

Кличко отметил, что генподрядчик завершил работы на 90%. Ожидается, что до конца года здесь обустроят пешеходные переходы через трамвайную линию, а также платформы для высадки-посадки пассажиров и остановки с новыми павильонами.

"Сегодня идет подготовка к строительству новой дороги на участке между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Этот проект крайне важен для жителей микрорайона ДВРЗ. Ведь этот район имеет только один выезд в центральную часть города. А после постройки дороги людям будет гораздо удобнее добираться до метро. Дорога будет занимать до 10 минут вместо 30–40. Также на новой дороге обустроят велодорожку", – пообещал Кличко.

По его словам, будут капитально обновлены три улицы, примыкающие к новой дороге: Довбуша, Ольховая и Макаренко. Кличко добавил, что за последние несколько лет в столице обновили более 1100 км дорог и проездов. По этому показателю, сказал он, Киев лидирует среди украинских городов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, строительство, ремонт
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