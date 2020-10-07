Кличко: В Киеве самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия

На восстановление придомовых территорий и межквартальных проездов Киев в этом году выделил 620 млн грн, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве в этом году проводится масштабное обновление дворов и межквартальных проездов, на эти цели из городского бюджета выделено 620 млн грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет сайт политика.

"840 придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы обновили в этом году. В 2019 году – 827 дворов. Некоторые из них не видели ремонта по 40–50 лет! – рассказал городской голова. – Это самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия. На большинстве объектов работы уже осуществили более чем на 90%. В Дарницком, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах работы завершили в полном объеме".

Программу по обновлению дворов в Киеве начали в прошлом году, когда ремонтировали небольшие дворы и проезды, а в 2020-м перешли на территории площадью более 1000 м², сообщил Кличко и добавил, что наибольшее число таких объектов обновили в Дарницком районе – 111, в Днепровском – 106, в Деснянском – 99 дворов и проездов, в Соломенском – 91 объект.