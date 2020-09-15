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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кучеренко: Киеву нужен полный аудит. И не надо приглашать никаких Deloitte Touche, потому что это все полное разводилово

Средства в Киеве используются неэффективно, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" экс-министр Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Кучеренко намерен баллотироваться в мэры Киева
Кучеренко намерен баллотироваться в мэры Киева
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Киеве нужно провести полный аудит. Такое мнение бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, который собирается баллотироваться в мэры Киева, выразил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Первое – это аудит, полный аудит города: и финансов, и технологической цепочки. Без аудита это тупиковая ситуация. Это как если вы приступили к ремонту своего дома, но у вас нет ни проекта, ни анализа прочности фундамента, несущих конструкций – вы будете вкладывать деньги, а потом все равно все это навернется, вы потратите в три раза больше, чем могли бы, если еще никто не погибнет по дороге", – сказал он.

Экс-министр подчеркнул, что аудит должна делать украинская "профессиональная команда".

"Не надо точно приглашать никаких Deloitte Touche (компания по предоставлению аудиторских и консалтинговых услуг, штаб-квартира в Нью-Йорке. – "ГОРДОН"), потому что это все полное разводилово. Им дают деньги, они проводят бухгалтерский аудит – "Нафтогазу", например. Никого это не интересует, это абсолютная туфта. Просто те факты, которые у меня уже есть, – их надо просто обобщить и обнародовать, чтобы все поняли. Вы поймите, городская власть не может работать без доверия, это 100%, у нее ничего не получится. Поэтому киевляне должны четко для себя осознать, они удовлетворены или не удовлетворены", – объяснил Кучеренко.

В качестве примера он назвал открытие мэром Киева Виталием Кличко Шулявского моста.

"Напоминаю, его открывал 1 января Виталий в костюме Деда Мороза на квадроцикле. Что он там открыл, расскажите? Его ремонт длился до августа месяца. В августе месяце они заканчивали – перекладывали асфальт, закатывали канализационные люки. Посмотрите, там съездов нет еще нормальных до сих пор, причем съезды все равно останутся проблемой, потому что они не решили проблему с цехом бывшего "Большевика" и там нельзя ни заехать, ни съехать в стратегическом направлении", – заявил Кучеренко.

Он утверждает, что средства в Киеве используются неэффективно.

Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии. Читайте полную версию интервью

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Выбирать будут, в частности, мэра Киева. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – выдвиженец партии "Голос" шоумен Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский.

Теги: Киев, Алексей Кучеренко, аудит, аудиторы
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