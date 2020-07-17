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Мой дом – мой ресурс

Мир стремительно меняется. Локдаун лишь подчеркнул это. Каким должно быть жилье, чтобы отвечать самым жестоким вызовам будущего? Концепции KAN DEVELOPMENT прошли стресс-тест карантина. Компания создает жилье, в котором не страшны даже пандемии: комфортное, экологичное, инновационное и не ограниченное только стенами квартиры.

"Просто квартиры" современному жителю мегаполиса мало, нужна экосистема
"Просто квартиры" современному жителю мегаполиса мало, нужна экосистема
Фото: kandevelopment.com

Уроки пандемии: моя квартира – мой ресурс 

Один из уроков локдауна оказался достаточно неожиданным для мира, отвергнув тренд последних десятилетий, шеринг-экономику, когда перспективней и осознанней считалось арендовать, а не владеть. Собственное жилье вернуло функцию крепости, защищающей от всех невзгод, а инвестиции в недвижимость снова вышли на первые позиции.

Но "просто квартиры" современному жителю мегаполиса мало, для комфортной жизни необходима экосистема, с расширенной инфраструктурой и соседями-единомышленниками. Жилые комплексы KAN воплощают концепцию нулевого километра, где все важное находится в двух шагах от двери квартиры, а яркая индивидуальность каждого из проектов позволяет подобрать квартиры согласно стилю и темпу жизни. 

Все проекты KAN задают высокую планку развития рынку в целом. Например, ЖК Комфорт Таун стал в Украине первым успешным примером комплексной застройки и даже подарил свое название целому классу недвижимости. Он смог оживить бывший промрайон и сделать его привлекательным. Заметили комплекс и в мире: фотографии Комфорт Таун были на осенней презентации Apple, а Samsung включил его фото в официальные заставки.

 

Башни премиум-комплекса Tetris Hall стали новым лендмарком центра столицы и показали возможность создания на небольшом участке всеобъемлющей инфраструктуры экстра-класса. В детский садик AcademyEcoland A+ на первом этаже можно отвести малыша буквально в тапочках, спустившись на лифте. А на крыше открыт самый высотный в городе бар. Здесь же, на высоте 90 метров, расположен собственный парк со взрослыми деревьями, кинотеатр, зона BBQ и стеклянный мост, соединяющий башни.

Сейчас KAN DEVELOPMENT параллельно реализует четыре масштабных проекта: завершается реализация последних очередей Комфорт Таун, продолжается строительство ЖК RespuplikaФайна Таун и UNIT.Home (совместно с UDP). Комплексы абсолютно отличаются друг от друга по стилю и расположены в разных районах. Объединяет их выразительная архитектура и тщательная проработка проектов, с широкой линейкой Pro-планировок и гармоничной инфраструктурой. 

Комплексы KAN всегда сдаются в эксплуатацию с ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками, зонами досуга, образовательными учреждениями собственной сети А+. Первые этажи зданий сдаются в аренду бизнесу под просчитанный набор услуг, где обязательно присутствуют продовольственные магазины, банковские и почтовые отделения, зоомагазины, аптеки и др. 

Такая продуманная инфраструктура даже в условиях карантина дала возможность жителям комплексов KAN не только получать все необходимые услуги, но и вести активный образ жизни, соблюдать социальную дистанцию и обеспечивать гармоничный досуг на свежем воздухе – от просто неспешной прогулки в парковых зонах до полноценной физической нагрузки.  Например, в первых очередях Respuplika работает Академия спорта сети А+, где можно поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и Paddle-Tennis, тренироваться в TRX-зонах, брать в прокат велосипеды, гироскутеры и другой спортивный инвентарь. Изюминками Файна Таун являются необычные детские комплексы, парки с сакурами и березами, а также почти трехкилометровая променада, с пешеходными и велодорожками, объединяющая весь комплекс. 

 

Proтмдуманный ремонт: системно, качественно и быстро 

Современному человеку важен комфорт с первого дня, ему нужно готовое пространство без многолетнего шума дрели, грязных лифтов и переклички строителей. Услугу Proтмдуманный ремонт компания предложила лишь убедившись, что сможет системно, качественно и быстро создавать готовый продукт в объемах целых секций. В ЖК Respublika впервые на столичном рынке такая услуга внедряется в масштабе выделенных домов. 

Среди безусловных плюсов такого решения для покупателя – двойная экономия: времени и денег. Покупая квартиру, будущий житель выбирает из множества опций PRO-планировок именно то, что необходимо по функциям и эргономике ему и его семье. Таким образом, необходимость в перепланировке квартиры отпадает. Предлагается два вида цветового оформления дизайна: теплый и холодный. 

Оптимизация расходов достигается за счет того, что девелопер использует материалы и оборудование, закупленные по специальным ценам. Проверенные команды высококвалифицированных специалистов гарантируют использование исключительно экологических материалов (они проходят контроль в лаборатории) и качество работ.

Выбрав квартиру в секции, где все сделано под ключ, можно сразу заселяться и жить. Бесконечный шум перфоратора и строительная пыль – теперь не атрибуты подготовки к новоселью. Сон вашего ребенка не потревожат ремонтники соседей, ведь их квартиры тоже полностью готовы. 

Сейчас услуга Proтмдуманный ремонт доступна в ЖК Respublika, но в KAN уверены, что она будет востребована и распространится на другие проекты.

Инновации – путь к экологичным и умным комплексам 

Внимание к потребностям жителей, гармоничная и разнообразная инфраструктура комплексов формирует ответственное комьюнити. В проектах Файна Таун и Respublika, например, жители сортируют мусор, а управляющая компания отправляет его на переработку. И такой ответственный подход внедряется во всех комплексах от KAN

Социальная ответственность девелопера проявляется и в том, что инновации, реализуемые в комплексах, распространяется на весь город. Например, как часть проекта Файна Таун появилась первая smart-улица в Украине, ул. Салютная на Нивках. Здесь установлены датчики контроля качества воздуха, 12 камер видеонаблюдения, "умное" освещение, проложена велосипедная дорожка и работает бесплатный городской Wi-Fi. Также есть станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядкой, питающейся от солнечных панелей. 

UNIT.Home (совместно с UDP) создается по зеленым стандартам BREEAM как часть экосистемы инновационного парка UNIT.City и станет первым умным комплексом страны. В UNIT.Home будет внедрена автоматическая система управления и мониторинга инженерных систем зданий, система видеонаблюдения с алгоритмами распознавания лиц и нетипичного поведения, дистанционного измерения температуры и многое другое. Дополнительные функции безопасности – патрульные дроны, интернет с защитой от кибератак. 

 

Мечта о своем жилье – достижима 

Разрабатывая решения, нацеленные на будущее, от планировок до технологий, KAN продумал и удобные варианты оплаты, доступные различным категориям покупателей. Мечту о новой квартире легко воплотить в реальность. Предлагается рассрочка до семи лет с первым взносом от 10%. Такой вариант дает возможность выплатить половину, переехать в готовую квартиру, продать предыдущую и выплатить остаток. Или – если вы живете в арендуемой – переехать в собственное комфортное жилье, сэкономив приличную сумму на арендной плате. Не откладывайте жизнь на завтра. 

Чем еще удивит KAN

Анализируя и предугадывая повышение требований к недвижимости, KAN разрабатывает новые проекты, от загородных домов до футуристических комплексов в столице. Приоритетами остаются высокие стандарты: ответственность и осознанность, инфраструктура и экологичность, инновации и надежность выполнения обязательств. За 20 лет работы KAN сдает все объекты в обещанные сроки, зачастую даже опережая их.

ЖК Комфорт Таун
*Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115153634255 від 29.12.2015 виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Дозвіл на виконання будівельних робіт №1818-Дн/С від 29.12.09 виданий Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві. Ліцензія на провадження господарської дiяльнiсті з будiвництва об'єсктiв IV i V категорiй складностi реєстраційний запис 2013035345 від 29.03.2017, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв'язку.

UNIT.Home
*Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 113190111734 від 11.01.2019 виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Генпідрядник: ТОВ "КАНБУД". Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV i V категорій складності реєстраційний запис 2013035345 від 29.03.2017, видана ДАБI. АТ «ЮНІТ ФОНД». Свідоцтво №00662 про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 12.09.2018 року. Строк діяльності інституту спільного інвестування: з 12.09.2018 року до 12.09.2048 року. Із проспектом емісії акцій АТ «ЮНІТ ФОНД» можна ознайомитися за місцезнаходженням ТОВ «ЮКМ»: місто Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 20, офіс 338 або на сайті: https://unit.capital//. ТОВ «ЮКМ», ЄДРПОУ 41429327, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана на підставі рішення НКЦПФР №934 від 27.12.2017 р., строк дії ліцензії: з 27.12.2017 р. – необмежений. Тел.: +380 44 496 30 45. Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв'язку.

ЖК Тетрис Холл
*Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115171302435 від 10.05.2017 виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV i V категорій складності реєстраційний запис 2013035345 від 29.03.2017, видана ДАБI. Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв'язку.

ЖК Файна Таун
* Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115170960982 від 06.04.2017 виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV i V категорій складності реєстраційний запис 2013035345 від 29.03.2017, видана ДАБI. Поштова адреса проекту вул. Салютна, 2, будівельна адреса вул. Салютна, 2Б. Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв'язку.

ЖК Республика
* Дозвіл на виконання будівельних робіт від 28 грудня 2011 р. N КВ 11411117510, виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві. Ліцензія видана Держархбудінспекцією України, наказ № 11-Л від 15.03.2017, реєстр. запис 2013035345. Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв'язку. Поштова адреса проекту вул. Теремківська, 4А, будівельна адреса Велика Окружна дорога,1

Теги: экология, недвижимость, технологии, жилье, архитектура, инновации
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