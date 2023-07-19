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КИЕВ

На заводе в Киеве заканчивают изготовление герба для щита "Родины-матери". Видео

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Размер трезубца 7,5 на 4,5 м
Размер трезубца – 7,5 на 4,5 м
Скриншот: Радіо Свобода / Telegram

На одном из заводов Киева заканчивают изготовление герба для щита "Родины-матери". Он должен заместить советские серп и молот. Видео с завода опубликовало 19 июля "Радіо Свобода".

Конструкцию "обваривают", потом будут шлифовать и через 10 дней она будет готова, оценивает директор завода.

Размер трезубца – 7,5 на 4,5 м. Сначала было три проекта – выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите.

Как сообщали в Минкульте, стоимость проекта – 28 млн грн, а деньги на него собрали исключительно от крупного бизнеса.

Контекст:

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015-го законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.

В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.

7 июля 2022 года в "Дії" начался опрос относительно будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить на нем трезубец вместо герба СССР. 

13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, СССР, Минкульт, декоммунизация, герб, архитектура
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