На заводе в Киеве заканчивают изготовление герба для щита "Родины-матери". Видео

Конструкцию "обваривают", потом будут шлифовать и через 10 дней она будет готова, оценивает директор завода.
Размер трезубца – 7,5 на 4,5 м. Сначала было три проекта – выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите.
Как сообщали в Минкульте, стоимость проекта – 28 млн грн, а деньги на него собрали исключительно от крупного бизнеса.
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015-го законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.
Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.
В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.
7 июля 2022 года в "Дії" начался опрос относительно будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить на нем трезубец вместо герба СССР.
13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать".