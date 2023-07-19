На заводе в Киеве заканчивают изготовление герба для щита "Родины-матери". Видео

Конструкцию "обваривают", потом будут шлифовать и через 10 дней она будет готова, оценивает директор завода.

Размер трезубца – 7,5 на 4,5 м. Сначала было три проекта – выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите.

Как сообщали в Минкульте, стоимость проекта – 28 млн грн, а деньги на него собрали исключительно от крупного бизнеса.