"Намек Путину. Надеемся, послушается". В Киеве появилась инсталляция "Zaстрелись"

В Минкульте ожидают, что Путин прислушается к намеку Фото: Владимир Яковлев via Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки / Facebook

"Просто "Zaстрелись" Такой намек посылают киевляне [президенту РФ Владимиру] Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – отметили авторы поста, опубликовав фото инсталляции.

Она представляет собой скульптуру головы с пистолетом во рту. На табличке написано, что инсталляция временная, ее автор – украинский скульптор Дмитрий Ив.

"История знает, у военных преступников два пути – суд или... Путлер, намек понятен?" – отмечается в подписи на табличке.

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