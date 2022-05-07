"Намек Путину. Надеемся, послушается". В Киеве появилась инсталляция "Zaстрелись"

"Просто "Zaстрелись" Такой намек посылают киевляне [президенту РФ Владимиру] Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – отметили авторы поста, опубликовав фото инсталляции.
Она представляет собой скульптуру головы с пистолетом во рту. На табличке написано, что инсталляция временная, ее автор – украинский скульптор Дмитрий Ив.
"История знает, у военных преступников два пути – суд или... Путлер, намек понятен?" – отмечается в подписи на табличке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".