Павильон барахолки "Кураж" в Киеве сносят из-за аварийного состояния – архитектор президентского университета

"Реконструкция подразумевает демонтаж элементов. В такой ситуации эти демонтируемые элементы в аварийном состоянии", – отметил он.

Молочко объяснил, что заказчик, являющийся структурой Министерства образования и науки, предоставил технический отчет обследования 19-го павильона. В нем указывалось, что металлические элементы конструкции в аварийном состоянии, а бетонная часть технологически неправильно построена.

Кроме того, архитектор рассказал, что команда, работающая над созданием университета, решила, что павильон №19 невозможно интегрировать в создание нового здания учебного заведения.

Также он заверил, что этот павильон не является частью комплекса ВДНХ, а является фоновой застройкой.

Вместе с тем заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий подчеркнула, что проект строительства университета и планы демонтажа 19-го павильона ВДНХ не проходили общественное обсуждение. Также, по ее словам, не проводился и открытый международный архитектурный конкурс.