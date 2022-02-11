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КИЕВ

Павильон барахолки "Кураж" в Киеве сносят из-за аварийного состояния – архитектор президентского университета

"Кураж" проходил на ВДНХ с 2018 года
"Кураж" проходил на ВДНХ с 2018 года
Фото: Alyona Gudkova / Facebook

В Киеве павильон №19 на ВДНХ, где проходил благотворительный базар-барахолка "Кураж", решили демонтировать для строительства президентского университета в связи с аварийным состоянием металлических элементов в конструкции. Об этом заявил архитектор президентского университета Виталий Молочко во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"Реконструкция подразумевает демонтаж элементов. В такой ситуации эти демонтируемые элементы в аварийном состоянии", – отметил он.

Молочко объяснил, что заказчик, являющийся структурой Министерства образования и науки, предоставил технический отчет обследования 19-го павильона. В нем указывалось, что металлические элементы конструкции в аварийном состоянии, а бетонная часть технологически неправильно построена.

Кроме того, архитектор рассказал, что команда, работающая над созданием университета, решила, что павильон №19 невозможно интегрировать в создание нового здания учебного заведения.

Также он заверил, что этот павильон не является частью комплекса ВДНХ, а является фоновой застройкой.

Вместе с тем заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий подчеркнула, что проект строительства университета и планы демонтажа 19-го павильона ВДНХ не проходили общественное обсуждение. Также, по ее словам, не проводился и открытый международный архитектурный конкурс.

Контекст:

"Кураж", известный ранее как "Кураж базар" – городское событие, созданное в 2014 году Аленой Гудковой. Мероприятие проходило раз в месяц в выходные с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями. Первое событие провели летом 2014-го под названием The New Old на Воздвиженке в формате благотворительной барахолки. Тогда ее посетили более 8 тыс. человек, а на благотворительность собрали более 100 тыс. грн, отмечает БЖ.

До 2018 года событие проходило на "Арт-заводе "Платформа", после чего переехало на ВДНХ. За время своего пребывания там команда "Куража" оборудовала в павильоне лифт для маломобильных групп населения, отремонтировала крышу, трубы и прочее.

Последний "Кураж" на ВДНХ состоялся в октябре 2021 года. Организаторы приняли решение закрыть барахолку в существующем формате после того, как узнали, что на месте их павильона будут строить президентский университет, пишет "Наш Киев".

В начале февраля павильон №19 начали сносить. Гудкова тогда возмутилась, что в Офисе президента ей ничего об этом не сообщили. Также она рассказала, что пыталась получить компенсацию за установленный в павильоне лифт, но снос начался еще до окончательного решения по выплате.

7 февраля Гудкова встретилась с президентом Владимиром Зеленским. В Facebook она отметила, что компенсация за лифт уже передана, ее отправят на благотворительность. В комментариях она подчеркнула, что рассматривает несколько вариантов новой локации для "Куража".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, снос, строительство, ВДНХ
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